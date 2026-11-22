இனி Flying Squad பிடிச்சா பயமே இல்லை.. தொழில் முனைவோர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியளிக்கும் உத்தரவு..
தொழில் முனைவோர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியளிக்கும் வகையில், வணிக வரித்துறை முக்கிய விளக்கத்தையும் உத்தரவுகளையும் வெளியிட்டுள்ளது. கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு முன்வைத்த கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில், பறக்கும் படை வாகனத் தணிக்கை தொடர்பான தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிகள் 2017-ன் விதி 138(14)-ன் படி, பொருட்களை அனுப்புநரின் வணிக இடத்திலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குள் உள்ள எடை அளவீடும் நிலையத்திற்கு எடையிடுவதற்காகக் கொண்டு செல்லும்போதும், அங்கிருந்து மீண்டும் வணிக இடத்திற்குத் திரும்பக் கொண்டு வரும்போதும் மின்வழிச் சீட்டு தேவையில்லை. எனினும், அந்தப் பொருட்களின் போக்குவரத்தின்போது உரிய சரக்கு வழங்கல் சீட்டு வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும். 20 கி.மீ தூரத்திற்கு மேல் எடை மேடைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டால் E-Way Bill அவசியம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வாகனத் தணிக்கையின் போது உரிய விதிகளின்படியே நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும், தேவையற்ற அபராதங்கள் மற்றும் நடைமுறைச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உரிய ஆவணங்களைத் துல்லியமாகப் பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு தொழில் முனைவோர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.