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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (18:33 IST)

விஜய் என்னோட சிஷ்யன்!.. புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி சொன்னார்!.. எம்.பி.பேட்டி!..

rangasamy vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (18:35 IST)
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நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு காங்கிரஸ் தலைவர்களிடம் நெருக்கம் காட்டி வந்தார். பல வருடங்களுக்கு முன்பே டெல்லிக்கு சென்று ராகுல் காந்தியை சந்தித்து உரையாடினார். அப்போது அவர் காங்கிரஸில் இணைய விருப்பம் தெரிவித்ததாக வும், தமிழ்கா காங்கிரஸில் ஒரு முக்கிய பதவியை விஜய் கேட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது..

அதேபோல் அவ்வப்போது புதுச்சேரிக்கு சென்று ரங்கசாமியையும் விஜய் சந்தித்து வந்தார்.
புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமிக்கும் விஜய்க்கும் இடையே ஒரு நல்ல உறவும், நட்பும் இருக்கிறது. விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சரனபோது ரங்கசாமி அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார்.. அதேபோல், சமீபத்தில் ரங்கசாமி தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடியபோது தமிழக முதல்வர் விஜய் தொலைப்பேசி மூலம் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில்தான் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைத்தியலிங்கம் எம்.பி ‘தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை.. அதேபோல புதுச்சேரியிலும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை’ எனல் கூறினார். மேலும் விஜய் என்னுடைய சிஷ்யன்.. எங்களுடைய உருவாக்கம்தான் விஜய்’ என ரங்கசாமியும், அவரின் ஆதரவாளர்களும் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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