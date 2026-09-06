சென்னையில் புதிய விமான நிலையம்!.. 2 இடங்களை தேர்வு செய்த அரசு!..
சென்னையில் தற்போது ஒரே ஒரு விமான நிலையம் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே போக்குவரத்து நெரிச்சலை குறைப்பதற்காக மற்றொரு விமான நிலையம் கட்டுவதற்கு ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் புதிய விமான நிலையம் கட்டுவதற்காக பரந்தூரில் இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வேலைகள் நடந்தது.
ஆனால் அங்கு நிறைய விவசாய நிலங்கள் இருப்பதாக கூறி விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். அதன் பின் ஆட்சிமாறி தற்போது ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் சமீபத்தில் சட்டமன்றத்தில் பேசிய விஜய் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தார்.. மேலும் விமான நிலையம் கட்டுவதற்கு வேறு இடங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில், சென்னையில் இரண்டாவது விமான நிலையத்தை அமைக்க செய்யூர் மற்றும் கும்பிடிப்பூண்டியில் உள்ள மாநெல்லூர் என இரண்டு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் முதல் கட்ட சாத்தியக்கூறு ஆய்வு நடத்த கோரி இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்திற்கு தமிழக அரசு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. இதில், செய்யூர் தளம் புதுச்சேரி விமான நிலையத்திலிருந்து 40 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், சென்னையில் இரண்டாவது விமான நிலையத்தை அமைக்க செய்யூர் மற்றும் கும்பிடிப்பூண்டியில் உள்ள மாநெல்லூர் என இரண்டு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் முதல் கட்ட சாத்தியக்கூறு ஆய்வு நடத்த கோரி இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்திற்கு தமிழக அரசு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. இதில், செய்யூர் தளம் புதுச்சேரி விமான நிலையத்திலிருந்து 40 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.