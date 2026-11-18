உலகில் செல்வாக்குமிக்க முஸ்லீம்கள்!.. டாப் 500 பட்டியலில் யார்? யார்?..
உலக அளவில் செல்வாக்கு பெற்ற 500 முஸ்லிம்களின் பட்டியல் சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது. அதில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப், பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி அசிம் முனீர் ஆகியோர் முதல் இரண்டு இடத்தில் இருக்கிறார்கள்.
ஜமியத் உலேமா-இ-ஹிந்த் அமைப்பின் தலைவரான மவுலானா மஹ்மூத் மதனி 18-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான், பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், சல்மான் கான், அமீர்கான் ஆகியோர் இடம் பெற்றிருந்தாலும் அவர்களின் பெயர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை.