கையில் கட்டியிருக்கும் வாட்ச்சின் விலை 50,500 டாலரா? - ராஜ்மோகன் விளக்கம்...
அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் பல்வேறு துறைகளிலும் செயல்பட்டு வந்தவர் ராஜ்மோகன். நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர், யுடியூப்பில் வீடியோ வெளியிடுவது, பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு நல்ல கருத்துக்களை சொல்வது என ராஜமோகன் பல துறைகளிலும் செயல்பட்டு வந்தார்.
ஒரு கட்டத்தில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்று எம்.எல்.ஏவாக மாறினார். நன்றாக பேசத் தெரிந்த ராஜ்மோகனுக்கு அமைச்சர் பதவியை கொடுத்தார் முதலமைச்சர் விஜய். தவெக அமைச்சராக ராஜ்மோகன் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும் போதும், செய்தியாளிடம் பேசும் போதும் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், ராஜ்மோகன் கையில் கட்டி இருக்கும் கைக்கடிகாரத்தின் விலை 50,500 டாலர் என திமுகவை சேர்ந்த சிலர் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டனர். இந்நிலையில் இது தொடர்பாக விளக்கமளித்துள்ள அமைச்சர் ராஜமோகன் ‘எனது கையில் அணிந்திருக்கும் கடிகாரத்தின் விலை சுமார் ரூ.5,500 மட்டுமே.
திட்டமிட்டு நிறம், உடை, அணிகலன்கள் குறித்து பொய் பரப்பி இழிவுபடுத்துவதை ஏற்கமுடியாது.. உண்மைக்கு புறம்பான அவதூறுகளிலும், தனிப்பட்ட இழிவுபடுத்துதல்களிலும் ஈடுபடும் கூட்டத்தை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வேன்’ என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
இந்நிலையில்தான், ராஜ்மோகன் கையில் கட்டி இருக்கும் கைக்கடிகாரத்தின் விலை 50,500 டாலர் என திமுகவை சேர்ந்த சிலர் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டனர். இந்நிலையில் இது தொடர்பாக விளக்கமளித்துள்ள அமைச்சர் ராஜமோகன் ‘எனது கையில் அணிந்திருக்கும் கடிகாரத்தின் விலை சுமார் ரூ.5,500 மட்டுமே.
திட்டமிட்டு நிறம், உடை, அணிகலன்கள் குறித்து பொய் பரப்பி இழிவுபடுத்துவதை ஏற்கமுடியாது.. உண்மைக்கு புறம்பான அவதூறுகளிலும், தனிப்பட்ட இழிவுபடுத்துதல்களிலும் ஈடுபடும் கூட்டத்தை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வேன்’ என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.