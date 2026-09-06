  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. dmk ex miniser says tvk bought 45 thousand crores debit
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (11:27 IST)

தேனாறும் பாலாறும் ஓடும்னு சொன்னீங்க!.. 100 நாளில் 45 ஆயிரம் கோடி கடன்!.. திமுக அட்டாக்...

joseph vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (11:28 IST)
google-news
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அதுவும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்ததால் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இதற்காக அந்த கட்சிகளை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையிலும் தவெக இடம் கொடுத்திருக்கிறது..

ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போதே கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு போய் விட்டார்கள்.. என்ன இருக்கிறது? எவ்வளவு இருக்கிறது? எல்லாம் பார்த்து விட்டு படிப்படியாக நான் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவேன்.. எனக்கு கால அவகாசம் கொடுங்க’ என விஜய் கூறியிருந்தார்.

அதன்பின் சில நாட்கள் கழித்து தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை பற்றி வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்ட நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் ‘தமிழக அரசுக்கு ரூ.10 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது.. அதுவும் கடந்த திமுக ஆட்சியில் மட்டும் ரூ.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறார்கள்.. தலைக்கு ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரம் இருக்கிறது’ என கூறினார்.

இந்நிலையில் நேற்று செய்தியாளிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி ‘விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால் பாலாறும் தேனாறும் ஓடும் என சொன்னார்கள்.. ஆனால் 100 நாட்களில் ஒரு 45 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கியதுதான் இந்த ஆட்சியின் சாதனை.. இதில் ஒரு பைசா கூட மூலதன செலவுக்கு செலவு செய்ய வில்லை.. திமுக கடன் மட்டுமே வைத்து விட்டு சென்றதாக அவர்கள் கூறினார்கள்.. ஆனால் எங்களை விட பல மடங்கு கடன் வாங்க போகிறவர்கள் இவர்கள்தான்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி.. மாணவர்களுடன் உரையாடல்..

எங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வாங்க.. சொந்த பணத்தில் ஆற்றை சுத்தம் செய்த இளைஞருக்கு நெதர்லாந்து நிறுவனம் அழைப்பு..

எங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வாங்க.. சொந்த பணத்தில் ஆற்றை சுத்தம் செய்த இளைஞருக்கு நெதர்லாந்து நிறுவனம் அழைப்பு..மத்தியப் பிரதேசத்தின் ராஜ்கர் மாவட்டம் பியோரா பகுதியைச் சேர்ந்த 21 வயது இளைஞர் சுரேந்திர சிங் சவுத்ரி, இணையத்தில் ‘பிட்டு தபாஹி’ என்ற பெயரில் பிரபலமானவர். தனது பகுதியில் குப்பைகளால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த அஜ்னார் நதியை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தனியாக களத்தில் இறங்கியுள்ளார்.

Mivi நிறுவனத்தின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் விரைவில்.. இந்தியாவில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் புரட்சியா?

Mivi நிறுவனத்தின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் விரைவில்.. இந்தியாவில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் புரட்சியா?ஆக்சஸரீஸ் பொருட்களுக்காக பிரபலமான Mivi நிறுவனம், விரைவில் தனது முதல் ஸ்மார்ட்போனான Mivi One 5Gஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. “Make in India” என்ற அடையாளத்துடன் வெளியாக இருக்கும் இந்த போன், தொழில்நுட்ப சந்தையில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

கிரிமினல்ஸ் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டிதான் தவெக!..உதயநிதி அட்டாக்!...

கிரிமினல்ஸ் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டிதான் தவெக!..உதயநிதி அட்டாக்!...சென்னை போலீசாரின் ‘பி’ பிரிவு குற்றவாளி பட்டியலில் இருந்த பெசன்ட் நகர் பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன் நேற்று இரவு ஒரு கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

ராஜ்மோகனுக்கு செல்கிறதா நிதித்துறை?!.. அதிரடி மாற்றங்களை பண்ணும் விஜய்?....

ராஜ்மோகனுக்கு செல்கிறதா நிதித்துறை?!.. அதிரடி மாற்றங்களை பண்ணும் விஜய்?....2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சரானதும் ராஜ்மோகன், செங்கோட்டையன், மரிய வில்சன், ஆதாவ் அர்ஜுனா, ரமேஷ், என்.ஆனந்த் உள்லிட்ட சிலருக்கு முக்கிய துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டது.

சென்னையில் புதிய விமான நிலையம்!.. 2 இடங்களை தேர்வு செய்த அரசு!..

சென்னையில் புதிய விமான நிலையம்!.. 2 இடங்களை தேர்வு செய்த அரசு!..சென்னையில் தற்போது ஒரே ஒரு விமான நிலையம் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே போக்குவரத்து நெரிச்சலை குறைப்பதற்காக மற்றொரு விமான நிலையம் கட்டுவதற்கு ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டது.