தேனாறும் பாலாறும் ஓடும்னு சொன்னீங்க!.. 100 நாளில் 45 ஆயிரம் கோடி கடன்!.. திமுக அட்டாக்...
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அதுவும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்ததால் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இதற்காக அந்த கட்சிகளை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையிலும் தவெக இடம் கொடுத்திருக்கிறது..
ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போதே கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு போய் விட்டார்கள்.. என்ன இருக்கிறது? எவ்வளவு இருக்கிறது? எல்லாம் பார்த்து விட்டு படிப்படியாக நான் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவேன்.. எனக்கு கால அவகாசம் கொடுங்க’ என விஜய் கூறியிருந்தார்.
அதன்பின் சில நாட்கள் கழித்து தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை பற்றி வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்ட நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் ‘தமிழக அரசுக்கு ரூ.10 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது.. அதுவும் கடந்த திமுக ஆட்சியில் மட்டும் ரூ.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறார்கள்.. தலைக்கு ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரம் இருக்கிறது’ என கூறினார்.
இந்நிலையில் நேற்று செய்தியாளிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி ‘விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால் பாலாறும் தேனாறும் ஓடும் என சொன்னார்கள்.. ஆனால் 100 நாட்களில் ஒரு 45 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கியதுதான் இந்த ஆட்சியின் சாதனை.. இதில் ஒரு பைசா கூட மூலதன செலவுக்கு செலவு செய்ய வில்லை.. திமுக கடன் மட்டுமே வைத்து விட்டு சென்றதாக அவர்கள் கூறினார்கள்.. ஆனால் எங்களை விட பல மடங்கு கடன் வாங்க போகிறவர்கள் இவர்கள்தான்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..
அதன்பின் சில நாட்கள் கழித்து தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை பற்றி வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்ட நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் ‘தமிழக அரசுக்கு ரூ.10 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது.. அதுவும் கடந்த திமுக ஆட்சியில் மட்டும் ரூ.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறார்கள்.. தலைக்கு ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரம் இருக்கிறது’ என கூறினார்.
இந்நிலையில் நேற்று செய்தியாளிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி ‘விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால் பாலாறும் தேனாறும் ஓடும் என சொன்னார்கள்.. ஆனால் 100 நாட்களில் ஒரு 45 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கியதுதான் இந்த ஆட்சியின் சாதனை.. இதில் ஒரு பைசா கூட மூலதன செலவுக்கு செலவு செய்ய வில்லை.. திமுக கடன் மட்டுமே வைத்து விட்டு சென்றதாக அவர்கள் கூறினார்கள்.. ஆனால் எங்களை விட பல மடங்கு கடன் வாங்க போகிறவர்கள் இவர்கள்தான்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..