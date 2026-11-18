எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்க திமுகவிடம் காசு இல்லை... இது புதுசா இருக்குண்ணே!...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக திமுக கூட்டணியில் இருந்த கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜயும் தமிழ் நாட்டின் முதலமைச்சராகிவிட்டார். தவெக இப்படி ஒரு வெற்றியைப் பெறும் என திமுகவை எதிர்பார்க்கவில்லை.
ஏனெனில் இந்த முறையும் திமுகதான் வெற்றி பெறும்.. நாம்தான் முதலமைச்சர் என மு க ஸ்டாலின் உறுதியாக நம்பினார். ஆனால் கட்சியும் தோற்று, அவரும் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார்..
இதை திமுகவினால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. எனவே கடந்த ஆறு மாத காலங்களாக தவெக ஆட்சியையும், விஜயையும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் தவெக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வரவும், ரூ.40 கோடி வரை பேரம் பேசி தவெக எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கும் முயற்சியில் திமுகவினர் ஈடுபட்டுள்ளதாக தவெக பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை கூறியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி ‘தவெகவினரை விலைக்கு வாங்கும் அளவுக்கு திமுகவினரிடம் பணம் இல்லை.. திமுகவினர் குதிரை பேரும் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. அதிருப்தியில் உள்ள தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்தான் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறார்கள்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதை திமுகவினால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. எனவே கடந்த ஆறு மாத காலங்களாக தவெக ஆட்சியையும், விஜயையும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் தவெக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வரவும், ரூ.40 கோடி வரை பேரம் பேசி தவெக எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கும் முயற்சியில் திமுகவினர் ஈடுபட்டுள்ளதாக தவெக பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை கூறியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி ‘தவெகவினரை விலைக்கு வாங்கும் அளவுக்கு திமுகவினரிடம் பணம் இல்லை.. திமுகவினர் குதிரை பேரும் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. அதிருப்தியில் உள்ள தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்தான் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறார்கள்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.