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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (13:00 IST)

கிரிமினல்ஸ் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டிதான் தவெக!..உதயநிதி அட்டாக்!...

udhyanidhi stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (13:01 IST)
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சென்னை போலீசாரின் ‘பி’ பிரிவு குற்றவாளி பட்டியலில் இருந்த பெசன்ட் நகர் பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன் நேற்று இரவு ஒரு கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 2009ம் வருடம் சிவா என்பவரை கண்ணன் கொலை செய்ததாக கூறப்படும் நிலையில் சிவாவின் சகோதரர் மகன் மற்றும் அவர் தலைமையிலான கும்பல் நேற்று இரவு கண்ணனை கொலை செய்திருக்கலாம் என்பது முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்காது..

சமீபத்தில் கண்ணன் தன்னை தவெகவ்வில் இணைத்துக் கொண்ட நிலையில்தான் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இந்நிலையில், இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘நாளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை விவாதம் மீது பதிலுரை அளிப்பதற்கு முன்பாக அவரது கட்சிப் பிரமுகர் ஒருவரே தலைநகரில் கொலைக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

அதுவும், தனது உயிருக்குப் பாதுகாப்பு வேண்டி ஆளும் த.வெ.க.வில் இணைந்த சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி சாலையில் ஓட ஓட விரட்டிக் கொல்லப்பட்டுள்ளார். இதுதான் தமிழ்நாட்டின் ‘வெற்றி சட்டம்-ஒழுங்கு’ நிலை!

தலைநகரிலேயே சாலையில், இப்படி ஒரு கொலை நடக்கும் அளவு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுப் போயிருப்பதை நினைத்து வருந்துவதா? இல்லை, சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் எல்லாம் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டியாகத் த.வெ.க. இருப்பதை நினைத்து வருந்துவதா?

இதற்கும் தி.மு.க.வை எப்படி குற்றம் சொல்லலாம் என யோசிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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