தலைமை செயலகத்தில் சூப்பர் வசதி.. இனி டெக்னாலஜியில் முதல்வர் கலந்துக்குற வீடியோ கான்பரன்ஸ் ரூம் ...
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை நான்காவது தளத்தில் அமைந்துள்ள முதல்வர் கலந்துகொள்ளும் காணொளி அறையை நவீனப்படுத்தும் பணிகள் ரூ.2.46 கோடி மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. 38 மாவட்ட ஆட்சியர்கள், டெல்லி அதிகாரிகள் மற்றும் பிரதமர் அலுவலகத்துடனான ஆலோசனைகளின்போது ஏற்படும் தொழில்நுட்பத் தடைகளைத் தவிர்க்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை, வெள்ளம் மற்றும் புயல் போன்ற பேரிடர் காலங்களில் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்படாமல் இருக்க அதிவேக LAN, நவீன EPABX தொலைபேசி அமைப்பு மற்றும் தெளிவான ஒலிபரப்பு வசதிகள் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், HD கேமராக்கள், பெரிய LED டிஸ்ப்ளே மற்றும் ஒலி எதிரொலிப்பு தடுப்பு அமைப்புடன் காணொளி அறை முழுமையாக மாற்றப்படுகிறது.
முதல்வரின் பக்கத்து அறைகளும் மேம்படுத்தப்படுவதால், மாவட்டங்களுடன் துரிதமாக தொடர்புகொண்டு மக்கள் நலப் பணிகளுக்கான உத்தரவுகளை விரைவாகப் பிறப்பிக்க முடியும். டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ள இந்த நவீனப் பணிகள் ஒரு மாதத்திற்குள் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நிர்வாகச் செயல்பாடுகள் மேலும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் வேகமாகவும் செயல்படும்.