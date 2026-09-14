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  4. Omni Bus Management Exposes Passenger Exploitation Over Fare Reductions
Written By SIVA SIVA

வெளியே ஒரு கட்டணம்.. உள்ளே வந்தவுடன் இன்னொரு கட்டணம்.. ஆம்னி பேருந்துகளின் அட்டகாசம்...

omni bus
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (16:47 IST)
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ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதுதொடர்பாக திருநெல்வேலியிலிருந்து சென்னைக்கு செல்லும் கட்டணத்தை சரிபார்க்க சென்ற பயணி ஒருவருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்துக்கொண்டிருந்தது. 
 
ஆம்னி பேருந்து நிர்வாகம் வெளியில் ஒரு கட்டணத்தை குறிப்பிட்டுவிட்டு, உள்ளே ஏறும்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட கூடுதல் கட்டணத்தை வசூலிப்பது அம்பலமாகியுள்ளது. தமிழக அரசை வேண்டுமானால் பேருந்து உரிமையாளர்கள் ஏமாற்ற முயலலாம், ஆனால் தினசரி பயணம் செய்யும் எளிய பொதுமக்களை இப்படி வெளிப்படையாக ஏமாற்றுவது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கேவலமான செயலாகும்.
 
தற்போதைய அரசின் போக்குவரத்துத் துறையின் மீதான பிடியின்மையும், அதிகாரிகளின் அலட்சியப் போக்கும் தான் இதுபோன்ற ஆம்னி பேருந்து நிர்வாகங்களின் முறைகேடுகளுக்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. போக்குவரத்துத்துறை செயலாளர் மற்றும் துறை சார்ந்த அமைச்சரின் தளர்வான செயல்பாடுகள் ஒட்டுமொத்த போக்குவரத்துத் துறையையும் பின்னோக்கி இழுத்து செல்வதுடன், பொதுமக்களை பொருளாதார ரீதியில் கடுமையாக பாதிக்க செய்துள்ளன. 
 
ஏழை, நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் மீது பளுவை ஏற்றிவரும் இந்த முறைகேடுகளைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய அரசு, மௌனம் காப்பது கண்டனத்திற்குரியது. இனியாவது சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் விழித்துக்கொண்டு, ஆம்னி பேருந்துகளின் இந்த கொள்ளைக் கட்டண வசூலையும் ஏமாற்று வேலைகளையும் உடனடியாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் ஒட்டுமொத்தக் குரலாக உள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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