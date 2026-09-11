தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி உண்டா? நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னது தமிழக அரசு?
தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து முறையான கொள்கை முடிவு எடுப்பதற்காக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை மூலமாக தமிழக அரசு ஆறு மாத கால அவகாசம் கோரியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்வதற்காக அரசு தரப்பில் பிரத்யேகமாக ஒரு நிபுணர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய சூழலில் பைக்-டாக்சி சேவைகள் தொடர்பான பாதுகாப்பு அம்சங்கள், போக்குவரத்து விதிகள் மற்றும் முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரிடையே மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன.
இதன் காரணமாக, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு தெளிவான கொள்கையை உருவாக்க வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளது. நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, இதுதொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், அதற்காகவே கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிபுணர் குழுவின் இறுதி அறிக்கையின் அடிப்படையில்தான் தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகள் தொடர்பான சட்டப்பூர்வமான மற்றும் முறையான அனுமதி குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva