  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TN Government Seeks Six Months from Madurai High Court Bench to Formulate Policy on Bike-Taxi Services
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (13:27 IST)

தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி உண்டா? நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னது தமிழக அரசு?

தமிழக அரசு
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:27 IST)
google-news
தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து முறையான கொள்கை முடிவு எடுப்பதற்காக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை மூலமாக தமிழக அரசு ஆறு மாத கால அவகாசம் கோரியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்வதற்காக அரசு தரப்பில் பிரத்யேகமாக ஒரு நிபுணர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தற்போதைய சூழலில் பைக்-டாக்சி சேவைகள் தொடர்பான பாதுகாப்பு அம்சங்கள், போக்குவரத்து விதிகள் மற்றும் முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரிடையே மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன.
 
இதன் காரணமாக, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு தெளிவான கொள்கையை உருவாக்க வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளது. நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, இதுதொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், அதற்காகவே கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 
 
இந்த நிபுணர் குழுவின் இறுதி அறிக்கையின் அடிப்படையில்தான் தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகள் தொடர்பான சட்டப்பூர்வமான மற்றும் முறையான அனுமதி குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
லண்டன் பயணம்!.. விஜயுடன் யாரெல்லாம் போயிருக்காங்க!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

பட்டிமன்ற சூப்பர்ஸ்டார் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்!...

பட்டிமன்ற சூப்பர்ஸ்டார் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்!...மதுரையில் உள்ள அமெரிக்கன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் சாலமன் பாப்பையா. தமிழ் இலக்கியங்கள், திருக்குறள் மற்றும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் தொடர்பாக நிறைய உரைகளை இவர் எழுதியிருக்கிறார்.

சட்டசபையில் உட்கார எது உறுத்துது?.. எதுக்கு புது கட்டிடம்?!.. சிமான் கோபம்...

சட்டசபையில் உட்கார எது உறுத்துது?.. எதுக்கு புது கட்டிடம்?!.. சிமான் கோபம்...தற்போதுள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் வசதிகள் இல்லை.. இட வசதி போதவில்லை எனக் கூறி புதிய தலைமை அலுவலக கட்டிடத்தை அமைக்கும் பணியில் தமிழக அரசு இறங்கியிருக்கிறது. இதற்காக பட்டினப்பாக்கத்தில் இடம் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது

தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி உண்டா? நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னது தமிழக அரசு?

தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி உண்டா? நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னது தமிழக அரசு?தமிழகத்தில் பைக்-டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து முறையான கொள்கை முடிவு எடுப்பதற்காக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை மூலமாக தமிழக அரசு ஆறு மாத கால அவகாசம் கோரியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்வதற்காக அரசு தரப்பில் பிரத்யேகமாக ஒரு நிபுணர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

லண்டன் பயணம்!.. விஜயுடன் யாரெல்லாம் போயிருக்காங்க!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

லண்டன் பயணம்!.. விஜயுடன் யாரெல்லாம் போயிருக்காங்க!.. வாங்க பார்ப்போம்!..வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேற்று இரவு 10 மணியளவில் லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.

9.6 லட்சம் சதுர அடியில் அமைந்த புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால்.. சென்னைக்கு இணையாக வளர்ந்து வரும் கோவை..

9.6 லட்சம் சதுர அடியில் அமைந்த புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால்.. சென்னைக்கு இணையாக வளர்ந்து வரும் கோவை..கோவையில் விரைவில் திறக்கப்படவுள்ள புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால் , ஏறத்தாழ 9.6 லட்சம் சதுர அடி குத்தகை பரப்பளவை கொண்டு பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இது சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள ஃபீனிக்ஸ் மாலின் பரப்பளவை விட சற்று குறைவானது என்றாலும், தமிழ்நாட்டின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய வணிக வளாகமாக இது திகழவுள்ளது.