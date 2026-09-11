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  4. Omnibus Fare Hikes During Festive Season Draw Criticism Despite Zero-Bribe Permit Claims
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (10:01 IST)

ஆட்சி மாறியும் காட்சி மாறவில்லை.. தவெக ஆட்சியிலும் ஆம்னி பேருந்தில் கட்டண கொள்ளை...

omni bus
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:01 IST)
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தமிழக வெற்றி கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, ஆம்னி பேருந்து அனுமதிச் சீட்டுக்கு அதாவது Permitக்கு ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்கப்படுவதில்லை என்றும், இனி அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மட்டுமே வசூலிப்போம் என்றும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு உறுதியளித்துள்ளது. இருப்பினும், விநாயகர் சதுர்த்தி போன்ற பண்டிகை விடுமுறை நாட்களில் சில இடங்களில் கட்டணக் கொள்ளை நடப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
 
குறிப்பாக, பெங்களூரில் இருந்து கோவைக்கு வழக்கமாக இருக்கும் குறைந்த கட்டணம், விடுமுறை நாட்களில் பன்மடங்கு உயர்த்தப்பட்டு 3,200 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுவதாகவும், சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு வழக்கமான கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக 2,000 முதல் 3,000 ரூபாய் வரை விலை நிர்ணயிக்கப்படுவதாகவும் புகார்கள் வந்துள்ளன. முறையான ஆதாரங்கள் இருந்தும் முந்தைய ஆட்சிகளை போலவே தவெக அரசும் இத்தகைய கட்டண உயர்வை தடுத்து நிறுத்தத் தவறிவிட்டதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
 
லஞ்சம் ஒழிக்கப்பட்டாலும், பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்களை சுரண்டும் ஆம்னி பேருந்துகளின் அதிக கட்டண வசூலை தடுத்து, அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மட்டுமே வசூலிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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