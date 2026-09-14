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  4. Doctors Discover 36mm Sewing Needle Embedded in Man's Heart in China
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 14 September 2026 (16:43 IST)

இதயம், சிறுநீரகத்தில் தையல் ஊசி எப்படி வந்தது? அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவர்கள் ஆச்சரியம்..

சீன மருத்துவ விந்தை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (16:43 IST)
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சீனாவில் சிறுநீரகத் தொற்று மற்றும் சிறுநீரில் இரத்தம் வெளியேறும் பிரச்சனையுடன் மருத்துவமனைக்குச் சென்ற 35 வயது நபர் ஒருவரின் இதயத்தில் 36 மி.மீ நீளமுள்ள தையல் ஊசி ஒன்று புதைந்திருப்பதை மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சியுடன் கண்டறிந்துள்ளனர். அந்த நபருக்கு அறிவுசார் குறைபாடு உள்ள நிலையில், அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சி.டி  பரிசோதனையில் இதயத்தைத் தவிர வயிற்றுப் பகுதி, இடுப்பு எலும்பு, சிறுநீர்ப்பை மற்றும் ஆணுறுப்பு உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் உலோகப் பொருட்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.
 
இதயத்தைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புப் பையைத் துளைத்துக்கொண்டு அதன் கூர்மையான முனை இடது வென்ட்ரிகிளுக்குள் சென்று இதயத்துடிப்போடு சேர்ந்து இயங்கி வந்த அந்த ஊசியை அகற்ற மருத்துவர்கள் உடனடியாகச் அறுவை சிகிச்சை செய்தனர். மேலும், அவரது சிறுநீர்ப்பையில் நீண்ட நாட்களாக இருந்திருக்கக் கூடிய மற்ற ஊசிகளையும் மருத்துவர்கள் வெற்றிகரமாக அகற்றினர்.
 
 சிகிச்சைக்குப் பின் அவர் நலம் பெற்றுள்ள போதிலும், இந்த ஊசிகள் அவரது உடலுக்குள் எப்படிச் சென்றன என்பது குறித்து அவராலோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினராலோ எந்தத் தெளிவான விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.  இது தொடர்பான வழக்கு அறிக்கை பி.எம்.சி கார்டியோவாஸ்குலர் டிசார்டர்ஸ்   இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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