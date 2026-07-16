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லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். முந்தையை திமுக அரசு போல் இல்லாமல் எங்கள் அரசில் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம்.. ஊழலை ஒழிப்போம்.. மக்கள் பணத்தை யார் தொட்டாலும் அவர்களை விடமாட்டோம் என்று முதல்வர் விஜய் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.
இந்த நிலையில்தான் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாம்பாக்கத்தில் தவெக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடம் வேலையை முடித்துக் கொடுப்பதற்காக தனது அலுவலகத்தில் வைத்தே லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை எடுத்து வீராசாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்..
நேற்று மாலை அவர் தவெகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று இரவு அவர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார், தவெக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை மக்கள் பாராட்டுகிறார்கள்.
இந்த நிலையில்தான் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாம்பாக்கத்தில் தவெக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடம் வேலையை முடித்துக் கொடுப்பதற்காக தனது அலுவலகத்தில் வைத்தே லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை எடுத்து வீராசாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்..
நேற்று மாலை அவர் தவெகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று இரவு அவர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார், தவெக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை மக்கள் பாராட்டுகிறார்கள்.
லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...
எஜமான் மரணமடைந்ததும் உயிரைவிட்ட செல்ல நாய்!.. அருகிலேயே அடக்கம்!..
வங்கி கணக்குகளை வாடகைக்கு விட்ட 4 பேர் கைது.. கமிஷன் பணத்தை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றிய போது பிடிபட்டனர்...
ராமநாதபுரத்தில் தங்களது வங்கி கணக்குகளை சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு வாடகைக்கு விட்டு, அதற்கு பதிலாக கமிஷன் பெற்று வந்த அதிர்ச்சி பின்னணி தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. ஆன்லைன் மோசடிகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட சட்டவிரோத பணத்தை கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்ற முயன்ற வழக்கில், காவல்துறையினர் அதிரடியாக நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
மாணிக்கம் தாகூர் என்ன ரவீந்திரநாத் தாகூரின் பேரனா?" திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி கேள்வி
அரசு பள்ளி மாணவர்களின் எம்பிபிஎஸ் உள் ஒதுக்கீடு.. 7.5% உள் இடஒதுக்கீட்டை, 10% ஆக உயர்த்த முதல்வர் விஜய் திட்டம்...
தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ‘மாஸ்டர் பிளான்’ ஒன்றை கையில் எடுத்துள்ளார். தற்போதைய மருத்துவ படிப்புகளுக்கான சேர்க்கையில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 7.5% உள் இடஒதுக்கீட்டை, 10% ஆக உயர்த்துவதற்கு அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது.