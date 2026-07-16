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Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (08:34 IST)

லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...

veerasamy
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (08:36 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். முந்தையை திமுக அரசு போல் இல்லாமல் எங்கள் அரசில் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம்.. ஊழலை ஒழிப்போம்.. மக்கள் பணத்தை யார் தொட்டாலும் அவர்களை விடமாட்டோம் என்று முதல்வர் விஜய் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.

இந்த நிலையில்தான் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாம்பாக்கத்தில் தவெக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடம் வேலையை முடித்துக் கொடுப்பதற்காக தனது அலுவலகத்தில் வைத்தே லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை எடுத்து வீராசாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்..

நேற்று மாலை அவர் தவெகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று இரவு அவர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார், தவெக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை மக்கள் பாராட்டுகிறார்கள்.

லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...

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