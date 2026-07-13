  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. rp udhyakumar challenge cm vijay on mla names
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (14:36 IST)

107 எம்.எல்.ஏக்களின் பெயரை விஜய் சொல்லிட்டா!... ஆர்.பி.உதயகுமார் சவால்!.

rp udhyakumar
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (14:38 IST)
google-news
முதலமைச்சர் விஜய் எப்போதெல்லாம் அதிமுக விமர்சிக்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தவெகவுக்கு எதிராகவும், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிராகவும் கருத்து கூறி வருகிறார். சமீபத்தில் கரூரில் பேசிய முதல்வர் விஜய் அதிமுகவும், திமுகவும் கூட்டு களவாணிகள்தான் என கூறினார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுத்த ஆர்.பி உதயகுமார் ‘சமூக வலைதளங்களில் பல ஆயிரம் கோடிகளை இறைத்து கவர்ச்சியான வசனங்கள் மூலம் ஜென்சி தலைமுறையை மூளைச்சலவை செய்து விஜய் இந்த வெற்றியை பெற்றுள்ளார். கொள்கை இல்லாத இந்த விபரீத அரசியல் போக்கால் தமிழகத்தின் எதிர்காலமே பாழாகிவிடும்.. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க குறுக்கு வழியை தேடும் விஜயிடம் கேள்வியெழுப்பினால் மௌனமே பதிலாக கிடைக்கிறது’ என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..

மேலும் ‘தவெகவின் 17 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முகத்தை பார்த்து அவர்களின் பெயரை முதலமைச்சர் விஜய் சொல்லிவிட்டால் நான் பொது வாழ்க்கையிலிருந்தே விலகி விடுகிறேன்’ என அவர் சவால் விட்டிருக்கிறார்.

சமீபத்தில் கூட முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் சம்பவத்தால பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை கொடுத்து தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த ஆர்.பி உதயகுமார் ‘ஊரான் வீட்டு நெய்யில் ஸ்வீட் செய்யாதீங்க விஜய். மக்கள் பணத்தில் தவெக கட்சியை வளர்க்க நினைத்தால் தமிழகத்தில் இளைய சமுதாய புரட்சி வெடிக்கும்’ எனக் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது

தனியார் பள்ளி அனுமதி!.. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை!..

தனியார் பள்ளி அனுமதி!.. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை!..தமிழகத்தில் புதிய தனியார் பள்ளிகளை துவங்கும் போது சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக சொல்லி தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பல கோடி மோசடி செய்து ஏமாற்றியதாக ஏற்கனவே தனியார் பள்ளி சங்கத் தலைவர் பி.டி அரசகுமாரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

நண்பேன்டா!.. 28 கோடி சொத்தை நண்பனுக்கு எழுதி வைத்த வாலிபர்!..

நண்பேன்டா!.. 28 கோடி சொத்தை நண்பனுக்கு எழுதி வைத்த வாலிபர்!..நட்புக்காக பலரும் பலவற்றையும் செய்வார்கள்..

ஜாலிக்கு போய் உயிர் போயிடுச்சே!.. பாங்காங் நகரில் பப்பில் தீ விபத்து!.. 27 பேர் மரணம்!..

ஜாலிக்கு போய் உயிர் போயிடுச்சே!.. பாங்காங் நகரில் பப்பில் தீ விபத்து!.. 27 பேர் மரணம்!..இந்தியாவிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளில் இருந்தும் உல்லாசத்தை விரும்பும் சொகுசு பேர்வழிகள் பலரும் தேர்ந்தெடுப்பது தாய்லாந்து நாட்டைத்தான்.

விஜயை ரெண்டு வெளு வெளுன்னு சொன்னாங்க!.. ஆனா அது தப்பு!.. அண்ணாமலை டீசண்ட்!..

விஜயை ரெண்டு வெளு வெளுன்னு சொன்னாங்க!.. ஆனா அது தப்பு!.. அண்ணாமலை டீசண்ட்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே தவெக தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவில்லை.

குட்காவுடன் சிக்கிய தவெக நிர்வாகி!. இரவோடு இரவாக ஜாமீன்!.. சூப்பரு!..

குட்காவுடன் சிக்கிய தவெக நிர்வாகி!. இரவோடு இரவாக ஜாமீன்!.. சூப்பரு!..தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் போதைப்பொருளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவித்தார்.