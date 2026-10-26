13 கி.மீ தொலைவை வெறும் 21 நிமிடங்களில் கடந்துவிட்டேன்.. இது பெங்களூரா என ஆச்சரியம்: வைரல் பதிவு..
பெங்களூரு நகரம் என்றாலே நினைவுக்கு வருவது அதன் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் தான். ஆனால், ஆயுதபூஜை பண்டிகை காலத்தையொட்டி பெரும்பாலான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதால், நகரின் சாலைகள் தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில் பெங்களூரைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யமான பதிவு ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
'whoisthisbalaji' என்ற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட அந்த பதிவில், "நண்பர்களே தயவுசெய்து பெங்களூருக்கு திரும்பி வாருங்கள். காலை 9 மணி ஷிஃப்ட்டிற்கு 12 மணிக்கு செல்வதற்கு என்னால் இனி போக்குவரத்து நெரிசலை காரணியாக சொல்ல முடியாது. பெங்களூரு இப்போது பழையபடி இயங்கவில்லை" என்று வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், 13 கி.மீ தொலைவை வெறும் 21 நிமிடங்களில் கடந்துவிட்டதாகவும் கூகுள் மேப் புகைப்படத்துடன் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த பதிவு நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. "பெங்களூருவின் உள்கட்டமைப்பு பிரச்சினையல்ல, மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அது இல்லாததே பிரச்சினை", "நாங்கள் இந்திராகாந்திகாரிலிருந்து ஒயிட்ஃபீல்டிற்கு 25 நிமிடங்களில் சென்றுவிட்டோம்" என பலரும் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். மேலும், "சாலை பள்ளங்களை சரிசெய்ய இதுவே சரியான நேரம்" என்றும் சில பயனர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.