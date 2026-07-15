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தெரு மாடுகளுக்கு Zomato-வில் சப்பாத்தி ஆர்டர் போட்ட பெண்!.. வைரல் வீடியோ!...
அவசர வேலை காரணமாக தான் வழக்கமாக உணவு கொடுக்கும் மாடுகளுக்கு Zomato-வில் சப்பாத்தி ஆர்டர் செய்த பெண் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவதோடு நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. உலகில் வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது அன்பு செலுத்துபவர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக தெருவில் நடமாடும் நாய்கள், பூனைகள், மாடுகளுக்கு பலரும் உணவளிக்கிறார்கள்.
அப்படித்தான், சமீபத்தில் ஒரு பெண் Zomato-வில் சப்பாத்தி ஆர்டர் போட்டுள்ளார். டெலிவரி ஊழியர் உணவோடு சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று அவருக்கு போன் செய்ய அந்த பெண்ணோ ‘ நான் வெளியே இருக்கிறேன்.. நீங்கள் நிற்கும் இடத்தில் அருகே ஒரு கோவில் இருக்கும்.. அங்கே 3 மாடுகள் இருக்கும்’ என சொல்ல, அந்த டெலிவரி உழியரும் ‘ஆமாம் மாடுகள் இருக்கின்றன’ என உறுதி செய்ய ‘நீங்கள் கொண்டுவந்த சப்பாத்தியை அந்த மாடுகளுக்கு ஊட்டி விடுங்கள்’ என சொல்லியிருக்கிறார். அதன்பின்னர்தான் அந்த பெண் ஆர்டர் போட்டது அந்த மாடுகளுக்கு என்பது அந்த டெலிவரி ஊழியருக்கு தெரியவந்தது.
அவர் சொன்னது போலவே சப்பாத்தியை மாடுகளுக்கு ஊட்டிவிட்ட ஊழியர் அந்த பெண்ணின் மனிதநேயத்தை பார்த்து உறுகிப்போய் அதற்கான பணத்தையும் பெற மறுத்துவிட்டார். அதோடு அதை வீடியோவாக எடுத்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அந்த டெலிவரி ஊழியர் பகிர அந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகியதோடு, அந்த பெண்ணின் மனிதநேயத்தை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
அப்படித்தான், சமீபத்தில் ஒரு பெண் Zomato-வில் சப்பாத்தி ஆர்டர் போட்டுள்ளார். டெலிவரி ஊழியர் உணவோடு சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று அவருக்கு போன் செய்ய அந்த பெண்ணோ ‘ நான் வெளியே இருக்கிறேன்.. நீங்கள் நிற்கும் இடத்தில் அருகே ஒரு கோவில் இருக்கும்.. அங்கே 3 மாடுகள் இருக்கும்’ என சொல்ல, அந்த டெலிவரி உழியரும் ‘ஆமாம் மாடுகள் இருக்கின்றன’ என உறுதி செய்ய ‘நீங்கள் கொண்டுவந்த சப்பாத்தியை அந்த மாடுகளுக்கு ஊட்டி விடுங்கள்’ என சொல்லியிருக்கிறார். அதன்பின்னர்தான் அந்த பெண் ஆர்டர் போட்டது அந்த மாடுகளுக்கு என்பது அந்த டெலிவரி ஊழியருக்கு தெரியவந்தது.
அவர் சொன்னது போலவே சப்பாத்தியை மாடுகளுக்கு ஊட்டிவிட்ட ஊழியர் அந்த பெண்ணின் மனிதநேயத்தை பார்த்து உறுகிப்போய் அதற்கான பணத்தையும் பெற மறுத்துவிட்டார். அதோடு அதை வீடியோவாக எடுத்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அந்த டெலிவரி ஊழியர் பகிர அந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகியதோடு, அந்த பெண்ணின் மனிதநேயத்தை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசினால்... செல்லூர் ராஜூவுக்கு தவெக எச்சரிக்கை...
தெரு மாடுகளுக்கு Zomato-வில் சப்பாத்தி ஆர்டர் போட்ட பெண்!.. வைரல் வீடியோ!...
இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பு.. ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.. தமிழ்நாட்டுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்...
இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பை உலக தரத்திற்கு உயர்த்தும் நோக்கில், மத்திய அமைச்சரவை "மொபைல் போன் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கு" ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வரும் 2026-27 நிதியாண்டு முதல் 2030-31 நிதியாண்டு வரையிலான 5 ஆண்டுகளுக்கு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
பழனி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள்.. சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றம்...
பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நில மோசடி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை சிபி-சிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றி தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.