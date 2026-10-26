ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள்.. விசாரணை செய்ய காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்...
மத்தியப் பிரதேசத்தில் நர்மதை நதிக்கரையில் இந்தூரை சேர்ந்த 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கார்கோன் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டலேஷ்வர் பகுதியில் தூய்மைப் பணியின் போது இந்த அட்டைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இந்தூரிலிருந்து சுமார் 90 கி.மீ தொலைவில் உள்ள நதிக்கரையில் இவை எவ்வாறு வந்தன என்பது குறித்து நியாயமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள காங்கிரஸ், தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளதுடன், "வாக்கு திருட்டு" நடப்பதாக பகிரங்கக் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மேலும், இது குறித்து சுதந்திரமான விசாரணை நடத்தி, தொடர்புடையவர்கள் மீது எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தகவலறிந்த வருவாய் துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து 343 வாக்காளர் அட்டைகளையும் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட தகவலின்படி, இவை இந்தூரின் ராவ் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட முகவரிகளை கொண்டுள்ளன என்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதனிடையே, நதியில் மேலும் அட்டைகள் கிடக்கிறதா என தேட புகழ்பெற்ற மூழ்காளர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.