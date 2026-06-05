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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (11:04 IST)

குழந்தையை சாக்குப் பையால் மூடிய அங்கன்வாடி பணியாளர் கைது!.. தென்காசியில் அதிர்ச்சி..

anganwadi
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (11:04 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (11:08 IST)
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தமிழகத்தில் அரசு சார்பில் பல அங்கன்வாடி பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட  குழந்தைகளை அங்கே பெற்றோர்கள் சேர்த்து விடுவார்கள். குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்கு அங்கே ஒரு அங்கன்வாடி பெண் ஊழியரும் இருப்பார். குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவும் கொடுக்கப்படும்.
 
இந்நிலையில்தான் அப்படி அங்கன்வாடி பள்ளியில் உள்ள ஒரு குழந்தையின் மீது சாக்கு பை வைத்து மூடிய அங்கன்வாடி பணியாளர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். தென்காசி மாவட்டம் வென்னிமலை முருகன் கோயில் அடிவாரத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்கே நிறைய ஏழை மக்கள் தங்களின் குழந்தைகள் அடிப்படை கல்வி பயில்வதற்காக அங்கே அனுப்பி வைக்கிறார்கள்..
 
கோடை விடுமுறைக்கு பின் நேற்று அங்கன்வாடி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதால் குழந்தைகள் அழுதபடியே இருந்துள்ளன. இதில் ஆத்திரம் அடைந்த அங்கன்வாடி பெண் ஊழியர் குழந்தைகளை பயமுறுத்துவதற்காக சாக்குப்பையால் குழந்தைகளை போட்டி மூடி பயமுறுத்தியிருக்கிறார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானதையடுத்து அந்த பெண் தற்போது பணி இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதோடு கைதும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
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பாலகிருஷ்ணன்

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