வீசும் காற்றில் விஷம் பரவட்டும் தோழர்!.. பா.ரஞ்சித்துக்கு மோகன்.ஜி பதிலடி!...
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரசாத் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி டெல்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளத்தை சேர்ந்தவர்களும், மாணவர்களும் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நேற்று சென்னையில் இயக்குனர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் பண்பாட்டு மையம் சார்பில் போராட்டம் பொதுக்கூட்டமும் நடைபெற்றது..
அந்த கூட்டத்தில் பேசிய இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் தவெக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு மாதங்களாகியும் தலித் அமைச்சர்கள் ஏன் தலித் பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுக்கவில்லை? வன்னியரசு மட்டுமே தலித் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறார்.. மற்றவர்கள் குரல் கொடுப்பதில்லை.. அம்பேத்கரை கொள்கை தலைவராக கொண்டிருக்கு தவெக அரசு சேலத்தில் அம்பேத்கர் சிலையை திறக்காமல் இருக்கிறது.. ஏழு தலித் அமைச்சர்கள் இருந்தும் அவர்கள் எங்கள் பிரதிநிதிகளாக இல்லை என்று புகார் கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள இயக்குனர் மோகன்.ஜி ‘என் சமுதாய பிரச்சனைக்கு குரல் எழுப்பினா என்னை சாதி வெறியன் என்பான். தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் அவர்களுக்கு குரல் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களை தலித் சமூகமே இல்லை என்பான்.. என்னடா முரண் இது? சாதி இல்லை.. சாதி ஒழிப்போம் என்று சொல்லிட்டு உன் சாதி அமைச்சர் உனக்கு மட்டும் குரல் கொடுக்கலன்னு பொலம்புற.. அவர் எனக்கும் அமைச்சர்தான்.. பொதுவாகத்தான் பேசுவார்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அந்த கூட்டத்தில் பேசிய இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் தவெக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு மாதங்களாகியும் தலித் அமைச்சர்கள் ஏன் தலித் பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுக்கவில்லை? வன்னியரசு மட்டுமே தலித் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறார்.. மற்றவர்கள் குரல் கொடுப்பதில்லை.. அம்பேத்கரை கொள்கை தலைவராக கொண்டிருக்கு தவெக அரசு சேலத்தில் அம்பேத்கர் சிலையை திறக்காமல் இருக்கிறது.. ஏழு தலித் அமைச்சர்கள் இருந்தும் அவர்கள் எங்கள் பிரதிநிதிகளாக இல்லை என்று புகார் கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள இயக்குனர் மோகன்.ஜி ‘என் சமுதாய பிரச்சனைக்கு குரல் எழுப்பினா என்னை சாதி வெறியன் என்பான். தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் அவர்களுக்கு குரல் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களை தலித் சமூகமே இல்லை என்பான்.. என்னடா முரண் இது? சாதி இல்லை.. சாதி ஒழிப்போம் என்று சொல்லிட்டு உன் சாதி அமைச்சர் உனக்கு மட்டும் குரல் கொடுக்கலன்னு பொலம்புற.. அவர் எனக்கும் அமைச்சர்தான்.. பொதுவாகத்தான் பேசுவார்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.