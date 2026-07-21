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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (16:31 IST)

அவரா இவரு?.. மார்கண்டேயன் மகன் யாருன்னு தெரியுதா?.. வைரல் வீடியோ!...

markandeyan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (16:33 IST)
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விளாத்திகுளம் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு திமுக கூட்டத்தில் பேசிய போது முதல்வர் விஜயை மிகவும் அவதூறாகவும், மரியாதைகுறைவாகவும் பேசினார்.

‘சட்டமன்றத்தை நீ பூட்டிவிடுவாயா?.. உன் எலும்புகளை உடைத்து விடுவேன்’ என்றெல்லாம் கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். இதையடுத்து போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவரை நேற்று கைது செய்தனர். அவரின் கைதுக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவரின் மகன் முதலில் கொஞ்சநேரம் ஆங்கிலத்தில் பீட்டர் விட்டார். அதன்பின் ‘முதல்வர் அவர்களே.. நீங்கள்தான் மகனுடன் இல்லை.. நான் என் அப்பா என்னுடன் இருக்க வேண்டும் என நான் ஆசைப்படுகிறேன்’ என்றெல்லாம் முதல்வர் விஜயை அட்டாக் செய்தார்..

இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களிலும் வைரலானது. இந்நிலையில், எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயனின் மகன் கடந்த திமுக ஆட்சியில் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஸ்டாலினுக்கு எதிராக இவர் முழக்கம் செய்ததால் இவரை வாயை மூடி போலீசார் கைது செய்த சம்பவம் வீடியோவாக தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. தவெக ஐடி விங் இதை பகிர்ந்து ‘மச்சி இவன்டா’ என நக்கல்டித்து வருகிறது.

வீடியோவை காண கீழே உள்ள லின்க்கை கிளிக் செய்யவும்..

https://www.instagram.com/reel/DbCuq3zJJqr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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