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Written By Webdunia
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (09:10 IST)

விஜய் முதல்வராவார் என்று நான் நினைத்துகூட பார்க்கவில்லை: இயக்குனர் ஹெச். வினோத்

ஜனநாயகம் திரைப்படம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (08:51 IST)
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இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகம்' திரைப்படம் நாளை மறுநாள் உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000 திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாக உள்ளது. இதையொட்டி படக்குழுவினர் தீவிர விளம்பர பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், இயக்குநர் ஹெச். வினோத் பிரபல ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி தற்போது அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அந்த பேட்டியில் பேசிய அவர், "விஜய் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக வருவார் என்று யாருமே கணிக்கவில்லை. ஏன், முன்னணி ஊடகங்கள் கூட அவர் 5 முதல் 10 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெறுவார் என்று கூறின. நானும் அவர் முதல்வர் ஆவார் என்று துளியும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால், அவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது சாதாரண விஷயமல்ல; அவரது பலம் யாருடைய கண்களுக்கும் தெரியாமலேயே இருந்திருக்கிறது" என்று ஆச்சரியத்துடன் கூறியுள்ளார்.
 
மேலும் தொடர்ந்த அவர், "அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் விஜய் மிக தெளிவான திட்டத்துடன் இருந்துள்ளார். ஆனால், நாம் அனைவரும் அவரது அரசியல் வருகையை ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாகவும் குறைவாகவும் எடைபோட்டுவிட்டோம்" என்றும் அவர் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். தேர்தலுக்கு பிறகு இயக்குநரின் இந்த பேட்டி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவதுடன், அரசியல் அரங்கிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

விஜய் முதல்வராவார் என்று நான் நினைத்துகூட பார்க்கவில்லை: இயக்குனர் ஹெச். வினோத்

விஜய் முதல்வராவார் என்று நான் நினைத்துகூட பார்க்கவில்லை: இயக்குனர் ஹெச். வினோத்இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகம்' திரைப்படம் நாளை மறுநாள் உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000 திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாக உள்ளது. இதையொட்டி படக்குழுவினர் தீவிர விளம்பர பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், இயக்குநர் ஹெச். வினோத் பிரபல ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி தற்போது அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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