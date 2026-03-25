புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (19:51 IST)

திமுகவுல 4 பேரு!.. முடிவு கட்டுவோம்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி சூளுரை!...

mk stalin
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்தமுறை ஆட்சியை யார் பிடிக்கப்போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது. 2021 தேர்தலில் விட்டதை பிடிக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், இந்தமுறையும் ஆட்சியை தக்கவைக்கும் முயற்சியில் முக ஸ்டாலினும் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள்.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை குடும்பத்திற்கு 10 ஆயிரம், மகளிருக்கு மாதம் 2 ஆயிரம், பேருந்துகளில் ஆண்களுக்கும் இலவச பயணம், வீட்டுக்கு ஒரு ஃபிரிட்ஜ் என தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசியிருக்கிறார் பழனிச்சாமி. திமுக இன்னமும் தேர்தல் வாக்குறுதியை வெளியிடவில்லை.

ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கிவிட்டார். சென்னை மயிலாப்பூரில் பேசிய அவர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அவரின் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அதிகார மையங்களாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன், ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஆகிய பேர்தான் அந்த அதிகார மையம். இந்த 4 அதிகார மையங்களுக்கும் முடிவு கட்டுகிற தேர்தல் இது’ என பேசியிருக்கிறார்.

விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!.. தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்!...

விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!.. தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்!...நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கிய விஜய் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே அரசியல்ரீதியாக பல நெருக்கடிகளை சந்தித்து வந்தார்.

50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள்.. கொரோனா நேரத்தில் கூட ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?

50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள்.. கொரோனா நேரத்தில் கூட ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் பொதுப்பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தி தங்களது இல்லங்களை ஆடம்பரமாக புதுப்பித்துள்ளதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

போர் தொடங்கி 4 வாரங்கள் கழித்து திடீரென மோடியிடம் பேசிய டிரம்ப்.. சமாதானப்படுத்தவா?

போர் தொடங்கி 4 வாரங்கள் கழித்து திடீரென மோடியிடம் பேசிய டிரம்ப்.. சமாதானப்படுத்தவா?ஈரான் போர் தொடங்கி நான்கு வாரங்கள் ஆன நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசியில் அழைத்து பேசியது சர்வதேச அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!

போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!2026 ஏப்ரல் முதல் துபாயில் வங்கி, கல்வி மற்றும் குடியிருப்பு விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன.

ஓவராக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா!.. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஸ்பெண்ட்!...

ஓவராக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா!.. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஸ்பெண்ட்!...நேற்று தவெக விழாவில் பேசிய அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பற்றி ஒரு பரபரப்பான கருத்தை தெரிவித்தார்.

