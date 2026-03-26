வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (12:02 IST)

இனிமே வண்டி நிக்காது!.. 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் விஜய்?!..

தமிழ் சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த நடிகர்களில் விஜயும் ஒருவர். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.அதேநேரம் அவர் மக்களை நேரில் சந்திப்பதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, 2 மாதத்திற்கு ஒருமுறை பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும் பேசுகிறார்.. என அவர் மீது பல விமர்சனங்களை பலரும் வைக்கிறார்கள். ஆனால், அதுபற்றியெல்லாம் விஜய் கவலைப்படுவதில்லை..

ஒருபக்கம் அவரின் தவெக முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. அதுவும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து களமிறங்குகிறது. ஏற்கனவே 110 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் அறிவித்தார். மொத்தம் 234 தொகுதிகள் என்பதால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் போட்டிடுவார்களா என்கிற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது.

ஏனெனில், இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை தயார் செய்வதற்கே பல சிக்கல்கள் வந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது. இந்நிலையில்தன், மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் தயாராகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் நாளை அறிவிக்கவிருக்கிறார் என செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலில் அவரின் வாகனத்திற்கு பக்கத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விக்னேஷ் என்கிற கல்லூரி மாணவர் விபத்தில் சிக்கி கடந்த 15 நாட்களுக்கு மேல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்

சமீபத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் என்கிற கிராமத்தில் பிளஸ் டூ மாணவி தலையில் தாக்கப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். தமிழ் சினிமாலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்து நாட்டை ஆண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் 2026 பட்டியல் ஹாங்காங்கில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் இந்திய உணவகங்கள் முதல் 30 இடங்களுக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்துள்ளன.

ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருவதால் உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது.

