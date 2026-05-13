Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (13:03 IST)

புஷ்பா பட பாணியில் அரசியல்!..இதுதான் தூயசக்தியா?.. விஜயை மடக்கிய உதயநிதி..

தவெக தலைவர் மற்றும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தவெக அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை கொண்டு வந்தார். அதற்குமுன் விவாதம் நடைபெற்ற போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெகவுக்கு எதிரான வாதத்தை முன் வைத்தார்.  

தவெக அரசு அரசுக்கு முழு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. மக்கள் உங்களை நிராகரித்துள்ளனர். ஒரு கோடியை 70 லட்சம் பேர் மட்டுமே தவெகவுக்கு வாக்களித்துள்ளனர். மீதமுள்ள 3 கோடிக்கு மேற்பட்டோர் இந்த அரசை நிராகரித்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அவர்கள் திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். பெரும்பான்மை இல்லாததால் திமுகவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று நீங்கள் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறீர்கள்..

முதல்வர் தூய்மையான ஆட்சியை கொடுப்பதாக சொல்கிறார். ஆனால் ஒரு பெரிய கட்சியிலிருந்து (அதிமுக) பிரிந்து சென்ற எம்எல்ஏக்களை அவர் நேரில் சந்திக்கிறார்.. அங்கு புதிய ஷோபா வருகிறது.. பின்னாலேயே முதல்வரும் செல்கிறார். பேரம் பேசப்படுகிறது புதுமையான ஆட்சி என்று சொல்லிவிட்டு புஷ்பா பட பாணியில் ஆட்சி நடைபெறுகிறது.. இதுதான் நீங்கள் சொன்ன தூய சக்தியா?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்..

இதை இந்தியாவிலேயே இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை.. மக்கள் அதை பார்த்து ‘சேஞ்ச் என்றார்களே.. இதற்கு பின்னால் பெரிய எக்சேஞ்ச் இருக்கு போல இருக்கு’ என்று சொல்கிறார்கள். என்.டி.ஏ கூட்டணி உறுப்பினர் ஒருவரை அவரின் கட்சி தலைவருக்கே தெரியாமல் உங்களுக்கு ஆதரவு தர வைத்திருக்கிறீர்கள். அடுத்த மாதம் பெண்கள் உரிமை தொகைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் காலை உணவு திட்டத்துக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.. நீங்கள் அவகாசம் கேட்டீர்கள்.. எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.. ஆனால் மக்களை நீண்ட காலம் காத்திருக்க வைத்து விடாதீர்கள்.. வெறும் ரீல்ஸ் ஆட்சியாக இல்லாமல் ரியல் ஆட்சியாக நடத்துங்கள்..

மாதம் 2500 ரூபாய், வருடத்திற்கு 6 சிலிண்டர், பெண்களுக்கு மோதிரம் எல்லாம் கொடுப்பதாக போலியான வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அதையெல்லாம் கொடுக்க முடியாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்பதற்காக கஜானா காலி என பொய் சொல்கிறீர்கள்.. நாங்கள் தமிழகத்தை நம்பர் ஒன் மாநிலமாக கொண்டு வந்த பின்னர்தான் ஆட்சியிலிருந்து விலகியிருக்கிறோம். நம்பிக்கையின்றி முதல்வர் விஜய் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டார்.. இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற முதல்வர் ஒரு இடத்தில் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.. ஆனால் தொகுதி மக்களுக்கு இதுவரை நன்றி கூட தெரிவிக்கவில்லை’ என அவர் கூறினார்.

இதையடுத்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இன்று உதயநிதி சிறப்பாக பேசியதாக திமுக ஆதரவாளர்கள் பலரும் அவரை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்..

