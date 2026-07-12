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சென்னை திரும்புகிறார் எவ வேலு.. நாளை லஞ்ச ஒழிப்புதுறை முன் ஆஜராவாரா?
சிங்கப்பூர் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு முன்னாள் திமுக அமைச்சர் எ.வ. வேலு நாளை தமிழகம் திரும்புவார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சாலை டெண்டர் முறைகேடு புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக, கடந்த ஜூலை 3-ம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முன்பு ஆஜராக வேண்டும் என அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், தான் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சிங்கப்பூரில் இருப்பதாக தெரிவித்து, அவரது வழக்கறிஞர் மூலம் அவர் விலக்கு கோரியிருந்தார். தற்போது சிகிச்சை முடிந்து இன்று இரவு அவர் சென்னை திரும்புவதாகவும், நாளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் முன்பு விசாரணைக்காக அவர் ஆஜராவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva