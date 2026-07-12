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விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்: சிபிஐ இடம் திமுக புதிய மனு..
கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் பேசிய கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அவர் மீது சிபிஐ புதிதாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவிடம், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில், கடந்த ஜூலை 10 அன்று கரூரில் நடந்த கூட்டத்தில், இச்சம்பவத்திற்கு காவல்துறையே பொறுப்பு என்றும், இதில் அரசியல் சதி இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது சாட்சிகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
திட்டமிடப்படாத செயல்பாடுகளே இந்த உயிரிழப்புக்கு காரணம் என உள்துறை செயலாளர் மற்றும் காவல்துறை டி.ஜி.பி. ஆகியோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், உள்துறையை நிர்வகிக்கும் முதலமைச்சர் முரணாக பேசி சாட்சிகளை திசைதிருப்ப முயல்வதாக திமுக தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, நிர்மல்குமார் உள்ளிட்டோரையும், மதியழகன் மற்றும் ஜெகதீஷ் ஆகியோரையும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சாட்சிகளை அச்சுறுத்த கூடாது என பிணை பத்திரம் எழுதி வாங்க சிபிஐக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் திமுக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Edited by Siva