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நாளை முதல் மழையெல்லாம் கிடையாது.. அக்கினி வெயில் போல் சுட்டெரிக்க போகுதாம்...
தமிழகத்தில் நிலவும் தற்போதைய வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, இன்று தமிழகத்தின் சில இடங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வரும் வியாழன்கிழமை வரை மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், நாளை முதல் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனுடன், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வெப்பநிலை இயல்பை விட 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்கக் கூடும். சென்னையைப் பொறுத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும், ஆனால் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை. சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையாக, மத்தியகிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வரும் புதன்கிழமை வரை மணிக்கு 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva