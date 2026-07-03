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  4. Where is EV Velu Who Challenged to Prove Innocence?" - Minister Nirmal Kumar
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Last Updated : Friday, 3 July 2026 (14:14 IST)

நிரபராதி என நிரூபிப்பேன் என்று சவால் விட்ட எவ வேலு எவ வேலு எங்கே? பயமா? அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

av velu
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (14:13 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (14:14 IST)
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கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் முன்னாள் திமுக அமைச்சர் எ.வ.வேலுவின் இல்லம் மற்றும் தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். இதனை தொடர்ந்து, ஜூலை 3-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று அவருக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
 
ஆனால், தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்ற காரணத்தை காட்டி எ.வ.வேலு இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. அவருக்கு பதிலாக அவரது வழக்கறிஞர் லஞ்ச ஒழிப்பு அலுவலகத்தில் ஆஜராகி, கூடுதல் கால அவகாசம் கேட்டுள்ளார். மேலும், திங்கட்கிழமை அல்லது வேறொரு தேதியில் அவர் ஆஜராவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்நிலையில், தமிழக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், "சோதனை நடந்தபோது நான் நிரபராதி என்று நிரூபிப்பேன் என சவால் விட்ட எ.வ.வேலு இப்போது எங்கே? பயமா?" என்று மிக காரசாரமாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் எ.வ.வேலு அவகாசம் கேட்டுள்ளதும், அதை குறிப்பிட்டு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ட்வீட் செய்துள்ளதும் தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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