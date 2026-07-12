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வியட்நாம் படகு விபத்தில் 10 தமிழர்கள் பலி.. உடனே ஐபிஎஸ் அதிகாரியை அனுப்பிய முதல்வர் விஜய்...
வியட்நாமில் ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த 10 தமிழர்களின் உடல்களை மீட்கவும், காயமடைந்த தமிழர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
முதலமைச்சரின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, இந்த மீட்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்க சிறப்பு அதிகாரியாக சந்தோஷ் ஹதிமானி ஐ.பி.எஸ் வியட்நாமுக்கு விரைந்துள்ளார்.
வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை விரைந்து வழங்கவும் தமிழக அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது.
அந்த வகையில், விபத்து நடந்த இடத்திற்குச் சென்று மீட்புப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்துவதற்காக இந்தத் தகுதியான அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரின் தலைமையில் மீட்புக் குழுவினர் வியட்நாம் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவாகத் தமிழகத்திற்குக் கொண்டு வரவும், காயமடைந்தவர்களுக்குத் தகுந்த மருத்துவச் சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் பணியாற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் தமிழக மக்களிடையே மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சரின் இந்த உடனடி நடவடிக்கை பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.
Edited by Siva