  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. mdmk leader vaiko says dmk and admk allence issues
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (11:39 IST)

நான் செய்த பெரும் தவறு அதிமுக, திமுகவுடன் சேர்ந்ததுதான்- வைகோ

வைகோ
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (11:41 IST)
google-news
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்  தொண்டர்களுக்காக சில விசயங்களை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், 
என் வாழ்க்கையில் 2 பெருந்தவறுகள் செய்துவிட்டேன். ஒன்று 2006ல் அண்ணா திமுகவுடன் உடன்பாடு வைத்தது. 2017ல் பாஜகவை எதிர்ப்பதற்காக திமுகவுடன் உடன்பாடு செய்துகொண்டது இரண்டாவது பெரும் தவறாகும்.  இவர்கள் இருவரிடமும் நாம் கூட்டணி அமைக்காமல் இருந்திருந்தால் நம் கட்சி இன்னும் வலிமை பெற்ர்றிருக்கும்.
பொதிகைமலை உறுதியாக இருப்பதுபோல நானும், நமது இயக்கமும் சரியான முடிவுகளை இன்றைய அரசியலில் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். இனி  நமக்கு எவ்வித கேடும் யாரும் செய்ய முடியாது.
 
வைரம் பாய்ந்த வஜ்ரம் போன்ற கண்மணிகளே நீங்கள் லட்சோப லட்சம் பேர் இருக்கிறீர்கள்.  நடைமுறையில் சரிவிலிருந்து மீண்டு ஓங்கி உயர்ந்து தலை நிமிர்ந்து தமிழக அரசியலில் நம்   இயக்கம் பயணிக்கிறது. இனி நமக்கு தோல்விகள் இல்லை என்று   வைகோ தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி

யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...

1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!

ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!தமிழகத்தில் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடங்களான ரெஸ்டோ பார் அமைப்பதற்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக

பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..

பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

குளிப்பதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை!.. இளைஞர் படுகொலை!...

குளிப்பதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை!.. இளைஞர் படுகொலை!...தொழில்நுட்பம் ஒரு பக்கம் வளர்ந்தாலும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை மோசமான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தும் பழக்கம் பலரிடமும் இருக்கிறது.