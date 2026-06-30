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6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ

துரை வைகோ
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:50 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:34 IST)
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தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே, திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடந்ததே, அது என்ன பேரம்? எங்கள் கட்சி தலைமை சொல்லியும், எங்கள் எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்யவிடாமல் தடுத்தது யார்?" என்று திமுக கூட்டணியை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் துரை வைகோ கடுமையாக விளாசி தள்ளியுள்ளார்.
 
நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் தேர்தல் அராஜகங்களையும் ரகசிய வியூகங்களையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளார். இந்த தேர்தலில் தங்களின் அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி, திமுக 6000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் அள்ளி வீசியும் அவர்களால் நினைத்தபடி ஜெயிக்க முடியவில்லை என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
 
அதே நேரத்தில், மக்களின் உண்மையான ஆதரவை பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் மிக நேர்மையான முறையில் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது என்றும் துரை வைகோ பாராட்டியுள்ளார். 
 
வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் முன்பே திராவிட கட்சிகள் தங்களுக்குள் கைகோர்த்து நடத்திய திரைமறைவு பேரங்களை மக்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Edited by Siva
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Webdunia

6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ

6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோதேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே, திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடந்ததே, அது என்ன பேரம்? எங்கள் கட்சி தலைமை சொல்லியும், எங்கள் எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்யவிடாமல் தடுத்தது யார்?" என்று திமுக கூட்டணியை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் துரை வைகோ கடுமையாக விளாசி தள்ளியுள்ளார்.

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