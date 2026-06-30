தொடர்புடைய செய்திகள்
- என்னிடமே வேலை வாங்கி தர லஞ்சம் வாங்கினார் திமுக மாவட்ட செயலாளர்.. திமுக நிர்வாகி பகீர் புகார்...
- தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்றவர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை சேர்க்கலாமா? உதயநிதி
- டேக் டைவர்ஷன்… டேக் டைவர்ஷன்' என மக்கள் ஓட்டும் இந்த வெற்று ரீல்ஸ் ஆட்சி: தவெக அரசை விமர்சித்த முக ஸ்டாலின்
- தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணி!. விஜய் போடும் ஸ்கெட்ச்!. தனித்துவிடப்படுகிறதா திமுக?!..
- வைகோவை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால், மதிமுகவின் மொத்த வரலாறும் அடியோடு முடிந்துவிடும்: சிவசங்கர்
6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ
தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே, திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடந்ததே, அது என்ன பேரம்? எங்கள் கட்சி தலைமை சொல்லியும், எங்கள் எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்யவிடாமல் தடுத்தது யார்?" என்று திமுக கூட்டணியை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் துரை வைகோ கடுமையாக விளாசி தள்ளியுள்ளார்.
நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் தேர்தல் அராஜகங்களையும் ரகசிய வியூகங்களையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளார். இந்த தேர்தலில் தங்களின் அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி, திமுக 6000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் அள்ளி வீசியும் அவர்களால் நினைத்தபடி ஜெயிக்க முடியவில்லை என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
அதே நேரத்தில், மக்களின் உண்மையான ஆதரவை பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் மிக நேர்மையான முறையில் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது என்றும் துரை வைகோ பாராட்டியுள்ளார்.
வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் முன்பே திராவிட கட்சிகள் தங்களுக்குள் கைகோர்த்து நடத்திய திரைமறைவு பேரங்களை மக்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva
6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ
நடிகையை விரட்டி விரட்டி பாலியல் தொல்லை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...
18 வயதுக்கு குறைவானவர்கள் வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு சிறை: தமிழக காவல்துறை எச்சரிக்கை
திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?
திரையுலகினர் சார்பில் தனக்கு பிரம்மாண்டப் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விழாவை நாகரிகமாக மறுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.