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Last Updated : Monday, 29 June 2026 (13:44 IST)

வைகோவை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால், மதிமுகவின் மொத்த வரலாறும் அடியோடு முடிந்துவிடும்: சிவசங்கர்

சிவசங்கர் எச்சரிக்கை
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (13:43 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (13:44 IST)
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மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மற்றும் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தவெக-வின் செயல்பாடுகளைக் கடுமையாக விமரிசித்து, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் மிக ஆவேசமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "வைகோவின் முழு வரலாறு தெரியாமல் யாரும் இங்கே பேச வேண்டாம். கடந்த காலங்களில் 4 முறை திமுகவின் தயவில்தான் அவர் எம்பி  ஆக முடிந்தது என்பதை மறந்துவிட கூடாது. திமுகவை பற்றி தேவையில்லாமல் விமரிசிப்பதை உடனடியாக நிறுத்தி கொள்ளுங்கள்; நாங்கள் மட்டும் பழைய விஷயங்களை பேச ஆரம்பித்தால், மதிமுகவின் மொத்த வரலாறும் அடியோடு முடிந்துவிடும்" என்று மிகக் கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.
 
மேலும் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யை சாடும் விதமாக, "முடிந்தால் தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் செய்வது போல, முதலமைச்சர் விஜய்யின் பாட்டுக்கு நீங்களும் டான்ஸ் ஆடுங்கள்; அதை விடுத்து எங்களிடம் அரசியல் செய்ய வேண்டாம்" என்று காரசாரமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
திமுகவை நோக்கி வைக்கப்படும் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் பேசியுள்ள இந்த ஆவேசமான பேச்சு, தற்போதைய தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தையும் பரபரப்பையும் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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