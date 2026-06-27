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நானே வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறேன் என முதல்வர் விஜய் கூறினார்.. வைகோ பேட்டி

வைகோ
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (17:25 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (17:24 IST)
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தமிழக அரசியல் களம் தற்போது அடுத்தடுத்த அதிரடி திருப்பங்களால் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அளித்துள்ள பேட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அண்மையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக வெளியேறுவதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான தி.மு. ராஜேந்திரன் மற்றும் சதன் திருமலைக்குமார் ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற விவாதங்கள் எழுந்தன. இந்தச் சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய்யை நேரில் சந்தித்ததாக வைகோ பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மதிமுகவின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்களும் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்யும்பட்சத்தில், கடையநல்லூர் மற்றும் வாசுதேவநல்லூர் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு வரும் இடைத்தேர்தலில் நானே நேரடியாக வந்து உங்களுக்கு ஆதரவாகத் தீவிரப் பிரசாரம் செய்கிறேன் என்று விஜய் தன்னிடம் உறுதி அளித்ததாக வைகோ கூறியுள்ளார். 
 
விஜய்யின் இந்த அதிரடி ஆஃபர், திமுக கூட்டணிக்கு எதிரான தவெக மற்றும் மதிமுகவின் மறைமுக அரசியல் இணக்கத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இருப்பினும், தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே பதவியைத் துறப்போம் என்று எம்.எல்.ஏ.க்கள் பிடிவாதம் காட்டும் நிலையில், விஜய்யின் இந்த தேர்தல் பிரசார வாக்குறுதி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய கூட்டணிக் கணக்குகளுக்கும் விவாதங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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