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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (12:20 IST)

பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..

பழனி முருகன் கோவில்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (12:20 IST)
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பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.
 
பழனியில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கோயில் நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடு செய்து விற்பனை செய்ததாக கூறப்படும் வழக்கில், நிலத்தை விற்ற முருகதாஸ் சாமிகள், அதனை வாங்கிய பழனி சேதுபதி மற்றும் வெள்ளத்துரை ஆகிய மூவரும் தலைமறைவாகியுள்ளனர். 
 
மாயமான இந்த மூவர் மற்றும் இதற்கு உடந்தையாக இருந்த சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் ஆகிய நால்வர் மீதும் கூட்டுச் சதி உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் சிபிசிஐடி போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
தற்போது தலைமறைவாகியுள்ள மூவரையும் பிடிப்பதற்காக தனிப்படை போலீஸார் அமைக்கப்பட்டு, தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் அனைவரும் விரைவில் போலீஸ் பிடியில் சிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும், அவர்கள் பிடிபட்டால் இந்த நில மோசடி வழக்கில் பின்னணியில் இருக்கும் மேலும் பல முக்கியப் புள்ளிகள் மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்றும் கூறப்படுவதால் இந்த விவகாரம் ஆன்மீகவாதிகள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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