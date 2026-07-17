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  4. Exit the Party Before July 21 if You Want, Warns Mamata Banerjee
Written By Webdunia

யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி

மம்தா பானர்ஜி
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (12:29 IST)
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மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாஜக, அமலாக்கத்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அமைப்புகளின் அரசியல் அழுத்தம் காரணமாகவோ அல்லது நிலுவையில் உள்ள நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாகவோ பயந்து யாராவது கட்சியை விட்டு விலக நினைத்தால், தயவுசெய்து இப்போதே வெளியேறிவிடுங்கள் என்று மம்தா பானர்ஜி காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். தியாகிகள் தினத்திற்கு முன்பாக கட்சியை தூய்மைப்படுத்த அவர் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
ஏற்கனவே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பல முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து கட்சியில் இருந்து விலகி மாற்று முகாம்களுக்கு சென்றுள்ள நிலையில், மம்தா பானர்ஜியின் இந்த பகிரங்க அறிவிப்பு அக்கட்சியினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்னதாக மேலும் சிலர் கட்சியை விட்டு விலகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், மேற்கு வங்க அரசியலில் தற்போதைய சூழல் மிகவும் சூடாகக் காணப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

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