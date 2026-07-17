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குளிப்பதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை!.. இளைஞர் படுகொலை!...
தொழில்நுட்பம் ஒரு பக்கம் வளர்ந்தாலும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை மோசமான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தும் பழக்கம் பலரிடமும் இருக்கிறது. குறிப்பாக செல்போன்களை மிகவும் பலரும் தவறான வழியில் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதிலும் பெண்களை ஆபாசமாக படம் எடுப்பது, அதை மிரட்டி பணம் பறிப்பது, அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வது என்கிற சம்பவங்கள் இந்தியாவில் பல இடங்களிலும் நடந்து வருகிறது. இதுதொடர்பான செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.
இந்நிலையில்தான் குஜராத்தில் ஒரு பெண் குளிப்பதை பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வந்த ஒரு வாலிபர் தன்னுடிய செல்போனில் படம் எடுத்து, அந்த வீடியோவை காட்டி மிரட்டி அந்த பெண்ணை அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
இதை அந்தப் பெண் தனது கணவரிடம் சொல்லி விடவே இருவரும் சேர்ந்து அந்த வாலிபரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டனர். அதன்படி அந்த இளைஞனை வீட்டுக்கு வரவழைத்த அந்த பெண்ணும், அவரின் கணவரும் அவரை கொலை செய்திருக்கிறார்கள். மேலும் அவரது செல்போனை உடைத்து சாலையில் வீசியிருக்கிறார்கள்.
இதையடுத்து அந்த தம்பதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். எனவே, அவர்களை தேடும் பணியிலும் போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான் குஜராத்தில் ஒரு பெண் குளிப்பதை பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வந்த ஒரு வாலிபர் தன்னுடிய செல்போனில் படம் எடுத்து, அந்த வீடியோவை காட்டி மிரட்டி அந்த பெண்ணை அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
இதை அந்தப் பெண் தனது கணவரிடம் சொல்லி விடவே இருவரும் சேர்ந்து அந்த வாலிபரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டனர். அதன்படி அந்த இளைஞனை வீட்டுக்கு வரவழைத்த அந்த பெண்ணும், அவரின் கணவரும் அவரை கொலை செய்திருக்கிறார்கள். மேலும் அவரது செல்போனை உடைத்து சாலையில் வீசியிருக்கிறார்கள்.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.
குளிப்பதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை!.. இளைஞர் படுகொலை!...
நகராட்சி நிர்வாகத்துறையில் 50க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்கள் ரத்து: தவெக அரசு அதிரடி...
தமிழகத்தில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்களை தமிழக வெற்றி கழக அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அண்மையில் இந்த துறையில் உரிய விதிமுறைகளையும், வழிகாட்டுதல்களையும் முறையாக பின்பற்றாமல் அவசர அவசரமாக டெண்டர்கள் வெளியிடப்பட்டதே இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு முக்கிய காரணம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.