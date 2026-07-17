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Last Modified: Friday, 17 July 2026 (11:57 IST)

குளிப்பதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை!.. இளைஞர் படுகொலை!...

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Updated: Fri, 17 Jul 2026 (12:01 IST)
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தொழில்நுட்பம் ஒரு பக்கம் வளர்ந்தாலும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை மோசமான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தும் பழக்கம் பலரிடமும் இருக்கிறது. குறிப்பாக செல்போன்களை மிகவும் பலரும் தவறான வழியில் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதிலும் பெண்களை ஆபாசமாக படம் எடுப்பது, அதை மிரட்டி பணம் பறிப்பது, அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வது என்கிற சம்பவங்கள் இந்தியாவில் பல இடங்களிலும் நடந்து வருகிறது. இதுதொடர்பான செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.

இந்நிலையில்தான் குஜராத்தில் ஒரு பெண் குளிப்பதை பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வந்த ஒரு வாலிபர் தன்னுடிய செல்போனில் படம் எடுத்து, அந்த வீடியோவை காட்டி மிரட்டி அந்த பெண்ணை அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

இதை அந்தப் பெண் தனது கணவரிடம் சொல்லி விடவே இருவரும் சேர்ந்து அந்த வாலிபரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டனர். அதன்படி அந்த இளைஞனை வீட்டுக்கு வரவழைத்த அந்த பெண்ணும், அவரின் கணவரும் அவரை கொலை செய்திருக்கிறார்கள். மேலும் அவரது செல்போனை உடைத்து சாலையில் வீசியிருக்கிறார்கள்.

இதையடுத்து அந்த தம்பதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். எனவே, அவர்களை தேடும் பணியிலும் போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.

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