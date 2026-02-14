சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (11:57 IST)

விஜய் திரிஷாவ விட்டுட்டு வரணும்!.. நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பலரும் கண்டனம்!...

nainar
தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து திமுகவை விமர்சித்து வருகிறார்.. நேற்று கூட சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘இப்போதும் சொல்கிறேன் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி’ என்று பேசினார். விஜய் தொடர்ந்து இப்படி சொல்வது பாஜக, அதிமுக போன்ற கட்சியினருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. நாங்களெல்லாம் இத்தனை வருடங்கள் இந்த கட்சியில் இருக்கிறோம்.. கட்சியை நடத்தி வருகிறோம்.. விஜய் இப்படி பேசுவது சரி இல்லை என்கிற ரீதியில் அவர்கள் கோபத்தை காட்டி வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில்,நேற்று செய்தியாளரிடம் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘விஜய் முதலில் குடும்பத்துடன் இருக்க பழக வேண்டும்.. முதலில் திரிஷாவை விட்டு அவர் வெளியே வரவேண்டும்.. அவர் வீட்டை விட்டு அவர் வெளியே வர வேண்டும்.. குடும்பஸ்தனாக இருந்து அரசியல் நடத்த வேண்டும். அவர் எனக்கு ஒரு ஆளே அல்ல’ என்று பேசியிருந்தார்.

நயினர் நாகேந்திரனின் இந்த பேச்சு சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அரசியலுக்கு தொடர்பில்லாத ஒரு பெண்ணை தொடர்புபடுத்தி அவர் எப்படி பேசலாம் என பலரும் கேள்வி எழுப்ப தொடங்கியிருக்கிறார்கள். தவெகவில் செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், நாஞ்சில் சம்பத் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்..

அதேபோல் டிடிவி தினகரன், திமுக எம்பி கனிமொழி சோமு, தமிழச்சி பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலரும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.. கனிமொழி சோமு தெரிவித்த கண்டனத்தில் பாஜகவில் உள்ள குஷ்பு, வானதி சீனிவாசன் போன்ற பெண் தலைவர்கள் இதை எப்படி பொறுத்துக் கொள்கிறார்கள்? ஏன் இன்னும் மௌனமாக இருக்கிறார்கள்?’ என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..

ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!

ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!2026 மிலன்-கோர்டினா குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, விளையாட்டு கிராமத்தில் வழங்கப்பட்ட இலவச ஆணுறை கையிருப்பு தீர்ந்துபோனது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?

எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில், 24 வயது எம்பிஏ மாணவி ஒருவரது சடலம் அவரது வகுப்பு தோழனின் வாடகை வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது குறித்து அரசியல் கட்சிகளிடையே கடும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. பீகார் தேர்தலின்போது மகளிர்கள் தொழில் தொடங்க 10,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை போலவே, தமிழகத்திலும் தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக பணம் வழங்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அதிரடியான கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

10 மாத குழந்தை மூளைச்சாவு.. உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு..!

10 மாத குழந்தை மூளைச்சாவு.. உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு..!கேரளாவில் நிகழ்ந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் மனிதநேயத்தின் உன்னதத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com