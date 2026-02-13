வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (19:33 IST)

சேலம் தவெக கூட்டத்தில் நடந்த மரணம்!.. இரங்கல் தெரிவிக்காத விஜய்!..

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே கலந்துகொள்ள காவல்துறை அனுமதி கொடுத்திருந்தது. இந்த கூட்டம் மதியம் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை நடைபெறும் என தவெக நிர்வாகிகள் கூறினார்கள். காவல்துறையும் அந்த நேரத்திற்குதான் அனுமதி கொடுத்திருந்தது..

இன்று சற்று வெயில் அதிகமாகவே இருந்ததால் விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்த போது வெயிலில் சிலர் மயக்கமடைந்தனர். வட மாநிலத்தை சேர்ந்த சுராஜ் என்பவர் வெயிலில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார்.. அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றும் அவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை..

ஏற்கனவே கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த சேலத்தில் மீண்டும் விஜய் கூட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் பலரும் வெயிலில் நின்று கொண்டே இருந்தார்கள்.. அவர்களுக்கு மேலே கூரைகள் அமைக்கப்படவில்லை. இந்த ஏற்பாடுகளை தவெகவினர் செய்திருக்க வேண்டும்..

41 பேர் உயிரிழந்த பின்பும் அவர்களிடம் பாடம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அதிமுகவினரும், திமுகவினரும் விமர்சித்து வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் இந்த சம்பவம் நடந்து 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகியும் தவெக தலைவர் விஜய் இதுவரை தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் சுராஜ் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கவில்லை. எனவே இதையும் சேர்த்து பலரும் விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறார்கள்.

நீங்கள் நடத்துவது கட்சி இல்லை.. வாட்சப் குழு!.. விஜயை விமர்சிக்கும் அதிமுக..

நீங்கள் நடத்துவது கட்சி இல்லை.. வாட்சப் குழு!.. விஜயை விமர்சிக்கும் அதிமுக..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசியபோது திமுகவை அதிகமாக விமர்சித்தார்..

ரூ.5,000 மட்டுமல்ல, ரூ.50,000 கொடுத்தாலும் வரும் தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடைவது உறுதி: டிடிவி தினகரன்

ரூ.5,000 மட்டுமல்ல, ரூ.50,000 கொடுத்தாலும் வரும் தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடைவது உறுதி: டிடிவி தினகரன்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ரூ.5,000 உரிமைத்தொகை குறித்து அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

திமுக அரசால் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வைக்கூட ஒழுங்காக நடத்த முடியவில்லை : விஜய்

திமுக அரசால் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வைக்கூட ஒழுங்காக நடத்த முடியவில்லை : விஜய்திமுக அரசால் ஒரு தேர்வைக்கூட ஒழுங்காக நடத்த முடியவில்லை என்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு ரத்து குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் பேசியுள்ளார்.

இப்போ என்ன பண்ணுவாரு பனையூர் பண்ணையாரு? புளூசட்டை மாறன் போட்ட பதிவு

இப்போ என்ன பண்ணுவாரு பனையூர் பண்ணையாரு? புளூசட்டை மாறன் போட்ட பதிவுகரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக சேலத்தில் பெரிய அளவில் கூட்டத்தைக் கூட்டி இன்று பொதுக் கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார் தவெக தலைவர் விஜய்.

என்னை போல் தனிக்கட்சி தொடங்க முடியுமா? அரசியல் தலைவர்களுக்கு விஜய் பகிரங்க சவால்!

என்னை போல் தனிக்கட்சி தொடங்க முடியுமா? அரசியல் தலைவர்களுக்கு விஜய் பகிரங்க சவால்!அரசியலில் எனக்கு அனுபவம் இல்லை என்று சொல்பவர்கள், ஒரு தனிக் கட்சி தொடங்க முடியுமா? என்று தவெக தலைவர் விஜய் சவால் விடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com