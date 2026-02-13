வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (15:43 IST)

விஜய் கூட்டத்தில் இறந்தவர் அனுமதி இல்லாமல் வந்தவரா?... உண்மை என்ன?..

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் ஏற்கனவே கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தியபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அதிலிருந்து மீளவே விஜய்க்கு மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில்தான், சேலத்தில் விஜய் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

விஜய் இன்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசினார். மதியம் 12 மணியிலிருந்து 3 மணி வரை கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே, இன்று சேலத்தில் வெயில் கொஞ்சம் அதிகாகவே இருந்தது. இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டுதான் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார்.

வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவரான இவர் இவரின் பெயர் சுராஜ். இவரின் வயது 37. சமீபத்தில் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார். கடந்த 20 வருடங்களுக்கும் மேல் சேலத்தில் தங்கி வெள்ளி செய்யும் வேலை செய்து வந்திருக்கிறார். இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் நின்று கொண்டிருந்ததால் அவர் மயக்கம் அடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் அவரை மருத்துவமனைக்கு  கொண்டுசென்ற போது அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மறுத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர்.

ஒருபக்கம், அவர் முறையாக பாஸ் வாங்கி செல்லவில்லை எனவும், 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி.. அதுவும் நுழைவுச்சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்த நிலையில் இவர் எப்படி உள்ளே வந்தார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வந்ததாக செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், அவர் முறையாக பாஸ் வாங்கி நண்பர்களுடன் சென்றது தெரியவந்திருக்கிறது. உச்சவெயில் காரணமாக Heat Stroke ஏற்பட்டே அவர் மரணமடைந்துள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கரூரை அடுத்த சேலம்!.. விஜய் கூட்டத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்!...

கரூரை அடுத்த சேலம்!.. விஜய் கூட்டத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் இன்று தவெக சார்பில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

4 கார்களில் மாறி மாறி பாலியல் பலாத்காரம்.. 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..!

4 கார்களில் மாறி மாறி பாலியல் பலாத்காரம்.. 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..!மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில், 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் பிளாக்மெயில் செய்யப்பட்டு, நான்கு வெவ்வேறு வாகனங்களில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கல்லூரியில் பி.காம் படிக்கும்போதே கிடைத்த வேலை.. சம்பளம் ரூ.12 லட்சம்..!

கல்லூரியில் பி.காம் படிக்கும்போதே கிடைத்த வேலை.. சம்பளம் ரூ.12 லட்சம்..!ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 400-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த முகாமில் ஐடி, மருத்துவம், ஆட்டோமொபைல் மற்றும் ஈ-காமர்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகளை சார்ந்த 21 முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன.

12ஆம் வகுப்பு மாணவன் அதிவேகமாக ஓட்டிய கார்.. பரிதாபமாக பலியான 6 வயது சிறுவன்..!

12ஆம் வகுப்பு மாணவன் அதிவேகமாக ஓட்டிய கார்.. பரிதாபமாக பலியான 6 வயது சிறுவன்..!லக்னோவில் பள்ளி பிரியாவிடை விழாவை முடித்துவிட்டு திரும்பிய 12-ஆம் வகுப்பு மாணவனின் அதிவேக கார் விபத்துக்குள்ளானதில், 6 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்டாலின் வேணுமா?.. விஜய் வேணுமா?!. சேலத்தில் தெறிக்கவிட்ட விஜய்!...

ஸ்டாலின் வேணுமா?.. விஜய் வேணுமா?!. சேலத்தில் தெறிக்கவிட்ட விஜய்!...tvk vijay, tvk meeting salem, tn polytics, election 2026, தவெக விஜய், தவெக கூட்டம், தவெக கூட்டம் சேலம், தேர்தல் 2026

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com