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Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (16:29 IST)

என்னை அமைதிப்படுத்த வேண்டுமானால், நீங்கள் என்னை கொல்ல வேண்டும்.. மம்தாவின் ஆவேச வீடியோ

மம்தா பானர்ஜி
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (16:29 IST)
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திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் நிலவும் கடும் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில், அந்த கட்சியின் தலைவரும் மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி பாஜகவை மிகக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
 
 "என்னை அமைதிப்படுத்த வேண்டுமானால், நீங்கள் என்னை கொல்ல வேண்டும்" என்று அவர் ஆவேசமாக முழங்கியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாஜக தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ போன்ற விசாரணை அமைப்புகளைக் கொண்டு திரிணாமுல் தலைவர்களை அச்சுறுத்துவதாகவும், கைது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
பாஜக இந்துத்துவாவை தவறாக பயன்படுத்தி மத அரசியலில் ஈடுபடுவதாக கூறிய மம்தா, பெங்காலியர்களின் கலாச்சாரத்தை பாஜக சிதைப்பதாக தெரிவித்தார். சத்துணவு திட்டத்தில் ஊழல், வியாபம் ஊழல் மற்றும் ராமர் கோயில் நன்கொடை சர்ச்சைகளை சுட்டிக்காட்டிய அவர், மக்கள் நலனில் அக்கறை காட்டாமல் அரசியல் பழிவாங்கலில் பாஜக ஈடுபடுவதாக விமர்சித்தார்.
 
கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்திகள் மற்றும் வெளியேற்றங்கள் குறித்த கவலைகளை நிராகரித்த அவர், வரும் அக்டோபர் 2027 வரை கட்சியின் உட்கட்சி தேர்தல்கள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். தான் போராட்டங்களால் வளர்ந்தவர் என்றும், எந்த நெருக்கடியையும் புன்னகையுடன் எதிர்கொள்வேன் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். 
 
ஜூலை 21 அன்று நடைபெறவுள்ள தியாகிகள் தினக் கூட்டத்திற்குத் தயாராகுமாறு தொண்டர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த மம்தா, தடையுடைத்து முன்னேறுவோம் என்று ரவீந்திரநாத் தாகூரின் வரிகளை மேற்கோள் காட்டி தனது ஆதரவாளர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.
 
Edited by Siva

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