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Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (15:42 IST)

விஜய்தான் களவாணி!. வெறும் பன்ச் டயலாக்தான்!.. பழனிச்சாமி பேட்டி..

eps vijay
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (15:44 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் திமுகவை மட்டுமே அதிகமாக விமர்சித்து வந்த விஜய் தற்போது தேர்தலில் போட்டியிட்டு தமிழக முதலமைச்சரான பின் அதிமுகவையும் சேர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் கூட கரூரில் பேசிய முதல்வர் விஜய் அதிமுகவையும், திமுகவையும் கூட்டு களவாணிகள் என பேசினர். மேலும், திமுக தீய சக்தி என்றால் அதிமுக தீர்ந்துபோன சக்தி என்றெல்லாம் பேசினார். ஆனால், அதிமுகவிலிருந்து சி.விஜய பாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜய பாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலரும் தவெகவில் சேர்ந்துவிட்டனர். தீர்ந்து போன சக்தி என அதிமுகவை சொல்லிவிட்டு அந்த கட்சியிலிருந்தே எம்.எல்.ஏக்களை பறித்து விஜய் தன் கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்கிறார் என அதிமுகவினரும், அரசியல் விமர்சகர்களும் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘அதிமுக சின்னத்தில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏக்களை விஜய் களவாடி வருகிறார்.. ஆக்கப்பூர்வமாக எதுவும் செய்யாமல் பன்ச் டயலாக் பேசி வருகிறார்.

இரட்டை இலை சின்னத்தில் வெற்றி பெற்றவர்களை குதிரை பேரம் செய்து கட்சியில் சேர்த்துள்ளனர். பிறகட்சி எம்.எல்.ஏக்களை இரவல் வாங்கி ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்பது கட்டுக்கதை. திமுக எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டில் அதிமுக உறுதியாக இருக்கிறது.. அதிமுகவிலிருந்து அமைச்சர் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு சென்றவர்களுக்கு விஜய் அல்வா கொடுத்து விட்டார்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

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