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விஜய் மீது கோபத்தில் பாஜக தலைமை!.. லிஸ்ட் ரெடி!.. விரைவில் அமலாக்கத்துறை ரெய்ட்..
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக கேட்டது. அதில் முதல் கட்சியாக காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது. அதோடு தவெகவிடம் இரண்டு அமைச்சர் பதவிகளையும் காங்கிரஸ் பெற்றுக் கொண்டது. அதேபோல் தேர்தலுக்கு முன் காங்கிரஸுடன் கூட்டணியமைக்க விஜயும் ஆசைப்பட்டார்..
ராகுல் காந்திக்கும் அந்த விருப்பம் இருந்தது. ஆனால் திமுகவுடன் கூட்டணி என சோனியா காந்தி முடிவெடுத்ததால் அவரால் எதுவும் செய்யமுடியவில்லை. ஆனால், தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்து தவெக வெற்றி பெற்றதால் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுடன் இணைந்துவிட்டது. இது பாஜகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது
. உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் காங்கிரசுக்கு நிறைய இடங்களை தவெக திட்டமிட்டிருக்கிறது
தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர இடம் கொடுக்க வேண்டாம் என பாஜக தலைமை பலமுறை சொல்லியும் விஜய் அதை கேட்கவில்லை என்கிறார்கள். தற்போது தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் வளர தவெக உதவி செய்வதால் கோபம் அடைந்த டெல்லி வட்டாரம் தவெகவ்வை வழிக்கு கொண்டுவர அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் தவெகவில் விரைவில் இணைய விரும்பும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோருக்கு எதிரான சில கோப்புகளை எடுக்கச் சொல்லி அமலாக்கத்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.
ராகுல் காந்திக்கும் அந்த விருப்பம் இருந்தது. ஆனால் திமுகவுடன் கூட்டணி என சோனியா காந்தி முடிவெடுத்ததால் அவரால் எதுவும் செய்யமுடியவில்லை. ஆனால், தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்து தவெக வெற்றி பெற்றதால் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுடன் இணைந்துவிட்டது. இது பாஜகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது
. உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் காங்கிரசுக்கு நிறைய இடங்களை தவெக திட்டமிட்டிருக்கிறது
தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர இடம் கொடுக்க வேண்டாம் என பாஜக தலைமை பலமுறை சொல்லியும் விஜய் அதை கேட்கவில்லை என்கிறார்கள். தற்போது தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் வளர தவெக உதவி செய்வதால் கோபம் அடைந்த டெல்லி வட்டாரம் தவெகவ்வை வழிக்கு கொண்டுவர அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் தவெகவில் விரைவில் இணைய விரும்பும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோருக்கு எதிரான சில கோப்புகளை எடுக்கச் சொல்லி அமலாக்கத்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.