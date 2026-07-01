  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. bjp govt dont want tvk grow congress in tamilnadu
Written By
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (16:17 IST)

விஜய் மீது கோபத்தில் பாஜக தலைமை!.. லிஸ்ட் ரெடி!.. விரைவில் அமலாக்கத்துறை ரெய்ட்..

vijay rahul
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (16:17 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (16:19 IST)
google-news
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக கேட்டது. அதில் முதல் கட்சியாக காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது. அதோடு தவெகவிடம் இரண்டு அமைச்சர் பதவிகளையும் காங்கிரஸ் பெற்றுக் கொண்டது. அதேபோல் தேர்தலுக்கு முன் காங்கிரஸுடன் கூட்டணியமைக்க விஜயும் ஆசைப்பட்டார்..

ராகுல் காந்திக்கும் அந்த விருப்பம் இருந்தது. ஆனால் திமுகவுடன் கூட்டணி என சோனியா காந்தி முடிவெடுத்ததால் அவரால் எதுவும் செய்யமுடியவில்லை. ஆனால், தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்து தவெக வெற்றி பெற்றதால் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுடன் இணைந்துவிட்டது. இது பாஜகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது
. உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் காங்கிரசுக்கு நிறைய இடங்களை தவெக திட்டமிட்டிருக்கிறது

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர இடம் கொடுக்க வேண்டாம் என பாஜக தலைமை பலமுறை சொல்லியும் விஜய் அதை கேட்கவில்லை என்கிறார்கள். தற்போது தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் வளர தவெக உதவி செய்வதால் கோபம் அடைந்த டெல்லி வட்டாரம் தவெகவ்வை வழிக்கு கொண்டுவர அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் தவெகவில் விரைவில் இணைய விரும்பும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோருக்கு எதிரான சில கோப்புகளை எடுக்கச் சொல்லி அமலாக்கத்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.

வாட்ஸ் அப் வழங்கிய புதிய வசதி.. இது ஆபத்தானது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இந்திய அரசு...

வாட்ஸ் அப் வழங்கிய புதிய வசதி.. இது ஆபத்தானது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இந்திய அரசு...வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய 'பயனர் ஐடி' அம்சம், ஆன்லைன் மோசடிகளை அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற கவலைகளுக்கு மத்தியில், இது குறித்து அரசு ஆய்வு செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேவைப்பட்டால் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும் என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள் புகார் கொடுங்கள்.. உங்கள் பணம் விரைவில் கிடைக்கும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா

பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள் புகார் கொடுங்கள்.. உங்கள் பணம் விரைவில் கிடைக்கும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கடந்த ஆட்சிகளில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

15 தவெக எம்.எல்.ஏக்களை ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்ய வைக்க முயற்சி.. முறியடித்த உளவுத்துறை...

15 தவெக எம்.எல்.ஏக்களை ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்ய வைக்க முயற்சி.. முறியடித்த உளவுத்துறை...தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்ய வைத்து, ஆட்சியை கவிழ்க்க முயன்ற சதி திட்டத்தை தமிழ்நாடு உளவுத்துறை முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய் மீது கோபத்தில் பாஜக தலைமை!.. லிஸ்ட் ரெடி!.. விரைவில் அமலாக்கத்துறை ரெய்ட்..

விஜய் மீது கோபத்தில் பாஜக தலைமை!.. லிஸ்ட் ரெடி!.. விரைவில் அமலாக்கத்துறை ரெய்ட்..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.

தங்க உள்ளாடை!.. 27 கிலோ தங்கம்.. 539 கோடி பணம் பறிமுதல்!.. அதிரவைத்த பெண் எம்.பி....

தங்க உள்ளாடை!.. 27 கிலோ தங்கம்.. 539 கோடி பணம் பறிமுதல்!.. அதிரவைத்த பெண் எம்.பி....ஈரான் நாடு தங்களின் பாதுகாப்புக்காக அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறது.