  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. kanimozhi santhosh comment about vijay sethupathi
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (14:59 IST)

விஜய் சேதுபதிக்கு கட்டம் சரியில்ல!. தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் பேட்டி..

vijay sethupathi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:01 IST)
google-news
சமீபத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி ‘வாய்க்கு வந்தபடி வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசுவிட்டு பொறுப்பு, பிரச்சனை என வரும் போது பழியைதூக்கி எதிரணியின் மீது போட்டுவிட்டு ஓடுவது என்பது ஒரு தலைமை பண்புக்கு அழகில்லை.. அது ஏமாற்றும் வேலை’ என கூறியிருக்கிறார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆளும் அணி, எதிர் அணி என ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு அது தொடர்பாக போட்டியாளர்களிடம் பேசும்போதுதான் விஜய் சேதுபதி அப்படி ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார். ஆனால் அவர் ஆளும் தவெக அரசையும், முதல்வர் ஜோசப் விஜயையும்தான் மறைமுகமாக விமர்சித்திருக்கிறார் என தவெக ஆதரவாளர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் கோபப்பட்டனர். இதையடுத்து விஜய் சேதுபதி எந்த உள் நோக்கத்திலும் அப்படி பேசவில்லை என விஜய் டிவி நிர்வாகமும் விளக்கமளித்தது. ஆனாலும், தவெகவினர் அதை ஏற்கவில்லை.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் ‘விஜய் சேதுபதி மாற்று கட்சியினரிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு இப்படி பேசுகிறார்.. வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றும் வேலையை செய்கிறார்.. அவருக்கு கட்டம் சரியில்லை.. எங்கள் தலைவரின் பெயரை குறிப்பிட்டு கூட பேச சொல்லுங்கள்.. பொதுமக்களை அவருக்கு பதில் கொடுப்பார்கள்; எனக் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே முன்னேற்பாடுகள்: அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தீவிரம்..

இடைத்தேர்தலில் போட்டி இல்லை.. ஆனால் யாருக்கு ஆதரவு. டிவிஸ்ட் வைத்த அன்புமணி...

இடைத்தேர்தலில் போட்டி இல்லை.. ஆனால் யாருக்கு ஆதரவு. டிவிஸ்ட் வைத்த அன்புமணி...மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாமக போட்டியிட போவதில்லை என அதன் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். தங்களது யாருக்கான ஆதரவு என்பது குறித்து விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

PF ஊதிய உச்சவரம்பு பிடித்தம் ரூ.25,000 ஆக உயர்வு! கூடுதலாக 51 லட்சம் ஊழியர்கள் பலன். அமைச்சரவை ஒப்புதல்

PF ஊதிய உச்சவரம்பு பிடித்தம் ரூ.25,000 ஆக உயர்வு! கூடுதலாக 51 லட்சம் ஊழியர்கள் பலன். அமைச்சரவை ஒப்புதல்மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தொழிலாளர் சேமநல நிதி மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான மாதாந்திர ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000-த்திலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்படுவதற்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மைக் கிடைச்சா என்ன வேணா பேசுவீங்களா!. ஆ.ராசா மீது கேஸ் போட்டது சரிதான்!.. திமுகவை கடுப்பாக்கிய பிரேமலதா!...

மைக் கிடைச்சா என்ன வேணா பேசுவீங்களா!. ஆ.ராசா மீது கேஸ் போட்டது சரிதான்!.. திமுகவை கடுப்பாக்கிய பிரேமலதா!...சில நாட்களுக்கு முன்பு சட்டசபையில் பேசிய தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில் திமுக ஊழல் செய்திருப்பதாக கூறியிருப்பதாக பேசியிருந்தார்

விஜய் சேதுபதிக்கு கட்டம் சரியில்ல!. தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் பேட்டி..

விஜய் சேதுபதிக்கு கட்டம் சரியில்ல!. தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் பேட்டி..சமீபத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி ‘வாய்க்கு வந்தபடி வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசுவிட்டு பொறுப்பு, பிரச்சனை என வரும் போது பழியைதூக்கி எதிரணியின் மீது போட்டுவிட்டு ஓடுவது என்பது ஒரு தலைமை பண்புக்கு அழகில்லை.. அது ஏமாற்றும் வேலை’ என கூறியிருக்கிறார்.

மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே முன்னேற்பாடுகள்: அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தீவிரம்..

மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே முன்னேற்பாடுகள்: அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தீவிரம்..மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது அவசியமான ஒன்றாகும். இந்நிலையில், சென்னையில் குளங்கள் மற்றும் ஏரிகளை தூர்வாரும் பணியிலும், ஆகாய தாமரைகளை அகற்றும் பணிகளிலும் புஸ்ஸி ஆனந்த் தீவிரமாக முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.