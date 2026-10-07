  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. prakashraj comment about modi and vijay
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (13:54 IST)

ஏன் பிரஸ்மீட் கொடுக்கமாட்றீங்க விஜய்?.. பிரகாஷ்ராஜ் கேள்வி!.

praksh raj
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (13:56 IST)
google-news
நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தினார்., அப்போது மத்திய அரசு SIR மூலம் 13 கோடி மக்களின் வாக்குகளை பறித்து விட்டது என குற்றம் சாட்டினார். அதில் 2 கோடி பேர் இறந்துவிட்டனர் என வைத்துக்கொண்டாலும், ஒரு கோடி பேர் முகவரி மாற்றியவர்கள் என்று வைத்துக் கொண்டாலும் மீதி 10 கோடி பேரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து மத்திய அரசு நீக்கியிருக்கிறது.. குறிப்பாக யாரெல்லாம் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்களோ அவர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளன.. எனது பெயரை கூட வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிவிட்டனர் என அவர் குற்றம் சாட்டினார்..

அப்போது ‘முதல்வர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை. தமிழகத்தில் போராடங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுவதில்லையே’ என ஒரு நிருபர் கேள்வி எழுப்பினார்., அதற்கு ‘கண்டிப்பாக விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டும். நீங்கள்தான் அதைப்பற்றி பேச வேண்டும்.. ஊடகங்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது ஆட்சியாளர்களின் கடமை..

ஏன் தமிழகத்தில் போராட இடம் கொடுப்பதில்லை? விஜய் பிரஸ்மீட் கொடுக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் போராடுங்கள்.. ஜனநாயகத்தை விட்டு விடக்கூடாது.. எந்த ஆட்சியும் போராட்டத்தை தடுக்கக்கூடாது.. மோடியும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பது இல்லை.. மன்னராட்சி போல் செயல்படும் ஆட்சியில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பே இல்லை.. அவர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்துகிறார்கள்’ என பிரகாஷ்ராஜ் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
திருமாவும் விஜய் ஆட்சியில் நீடிப்பதை விரும்பவில்லையா? இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பின் என்ன நடக்கும்?

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.