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  4. Reports of Actor Dhanush Registering New Political Party 'Tamilaga Ezhuchi Kazhagam' Denied by Fan Club Officials
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (16:38 IST)

தனுஷின் அரசியல் கட்சியின் பெயர் தமிழக எழுச்சி கழகம்? தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதா?

Dhanush
Written By: SIVA
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (16:38 IST)
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நடிகர் தனுஷ் 'தமிழக எழுச்சிக் கழகம்' என்ற பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்திருப்பதாகச் சில ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. தனுஷும் தீவிர அரசியலில் களமிறங்கப் போகிறாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் தீவிரமடைந்தது.
 
ஆனால், இந்த தகவலைத் தனுஷ் ரசிகர் மன்றத்தின் முக்கிய நிர்வாகிகள் முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளனர். இது குறித்துப் பேசிய நிர்வாகிகள், "அப்படி எந்தவொரு புதிய கட்சியையும் நாங்கள் பதிவு செய்யவில்லை. தலைவர் தனுஷ் அரசியல் தொடர்பான எந்தவொரு முக்கிய முடிவை எடுத்தாலும், ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை நேரில் அழைத்து ஆலோசித்த பிறகே அதை அதிகாரப்பூர்வமாக ஊடகங்களுக்குத் தெரிவிப்பார். எனவே, இணையத்தில் பரவி வரும் இந்தச் செய்தியில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
 
மேலும், இப்போதைக்கு மக்களுக்குப் பயன்படும் வகையிலான நற்பணிகளில் மட்டுமே தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்ளுமாறு தனுஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தனர். சமீபத்தில் அவரது தலைமையில் நடந்த பிரமாண்ட நற்பணி நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாகவும், அடுத்தபடியாக இந்த மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ள 'ஓம்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவை சிறப்பாக நடத்துவதில் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்
 
. 'இருக்கு... ஆனா இப்போ இல்ல!' என்ற பாணியில், எதிர்காலத்தில் தனுஷ் எடுக்கும் எந்தவொரு முடிவிற்கும் தீவிரமாக உழைக்க தயாராக இருப்பதாக ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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