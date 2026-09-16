  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. seenu ramasamy asking no comment against vijay sethupathi
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (11:22 IST)

விஜய் சேதுபதியை யாரும் தாக்கி பேச வேண்டாம்!.. சீனு ராமசாமி ஆதரவு...

vijay sethupathi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:24 IST)
google-news
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி கூறிய கருத்து தவெக ஆதரவாளர்களையும், விஜய் ரசிகர்களையும் கோபப்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே, விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக சமூகவலைத்தளங்களில் அவர்கள் களமாடி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், இயக்குனர் சீனு ராமசாமி விஜய் சேதுபதியை விமர்சிக்க வேண்டாமென கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் அவர் இட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

விஜய் சேதுபதியை உள்ளும் புறமும் நன்கறிவேன். எதையும் நேர்பட கண்கள் பார்த்து சொல்லக் கூடிய மனிதன்; மறைந்திருந்து தாக்கும் குணம் கொண்ட மனிதன் அல்ல. உண்மையில் தமிழக சட்டசபை நிகழ்ச்சிகளை மக்கள் அதிகமாக பார்க்கிறார்கள். மற்ற ஓடிடி, சினிமா, இணையதள செயல்பாடுகள் எல்லாம் சட்டசபை காலங்களிலே மந்தமாகிவிட்டது, இதுதான் உண்மை.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை கொஞ்சம் அரசியல் சாயம் பூசி விட்டால் மக்களின் கவனத்தை பெற்று விடலாம் என்று அதை நடத்துபவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியில் சொல்லப்படும் ஒரு வசனத்தை எடுத்துக் கொண்டு இவ்வளவு சீரியஸாக ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன். அதை வைத்து அவரைத் தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குவது என்பது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது.

இன்று இந்தியா முழுக்க நன்கறிந்த பெருமைக்குரிய கலைஞன் சேது. புதியவர்களை ஊக்கப்படுத்த பல படங்களில் கெஸ்ட் ரோல் நடித்தவர். தனக்குப் பிடித்த பெரிய நடிகர்களின் படங்களிலே இமேஜ் பார்க்காமல் வில்லனாகவும் நடித்தவர். நிறைய புதிய இயக்குனர்களோடு பயணித்தவர். 100 மூத்த திரைத் தொழிலாளர்களுக்கு 100 சவரன் தங்கம் தந்தவர். பல படங்கள் சிக்கலில் இருந்தபோது தன் சம்பளத்தை விட்டுக்கொடுத்து உதவியவர்.

முன்பின் தெரியாத பலருக்கும் நன்மைகள் செய்த மனிதன் விஜய் சேதுபதி. ஆகவே அவசரப்பட்டு தனிப்பட்ட முறையில் அவரை யாரும் தாக்க வேண்டாம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஓய்வு எடுக்க போகிறேன்.. திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை..

இன்று சென்னை திரும்பும் விஜய்!.. ஒரு வாரத்தில் என்னதான் நடந்தது?.. ஒரு அலசல்!..

இன்று சென்னை திரும்பும் விஜய்!.. ஒரு வாரத்தில் என்னதான் நடந்தது?.. ஒரு அலசல்!..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கொண்டுவருவதற்காக கடந்த 10ம் தேதி இரவு சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.

லண்டனில் முதல்வர் விஜயின் நிகழ்ச்சி ரத்து!.. என்ன காரணம்?..

லண்டனில் முதல்வர் விஜயின் நிகழ்ச்சி ரத்து!.. என்ன காரணம்?..தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி இரவு ஒரு வார பயணமாக லண்டன் புறப்படு சென்றார்

இங்கே ஒரே பிரச்சனை!.. விஜய் லண்டனில் ஷூட்டிங் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்!.. ஸ்டாலின் கோபம்!..

இங்கே ஒரே பிரச்சனை!.. விஜய் லண்டனில் ஷூட்டிங் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்!.. ஸ்டாலின் கோபம்!..தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் லண்டன் சென்றுள்ள நிலையில் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது.

பல கோடி லஞ்சம்!.. அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறை அதிரடி...

பல கோடி லஞ்சம்!.. அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறை அதிரடி...கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தது. தனியார் பள்ளி சங்க நிர்வாகிகளே தாங்கள் லஞ்சம் கொடுத்ததாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.70,000 சம்பளம்.. ஆனால் பணிக்கு வராமல் காலேஜ் சென்ற டாக்டர்.. அதிரடி நடவடிக்கை..

அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.70,000 சம்பளம்.. ஆனால் பணிக்கு வராமல் காலேஜ் சென்ற டாக்டர்.. அதிரடி நடவடிக்கை..கர்நாடகா மாநிலம் பாகல்கோட் பகுதியில் உள்ள நம்ம கிளிக்கில் மருத்துவ அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் டாக்டர் அங்கிதா யரகல், முறையான அனுமதியின்றி முதுகிலை மருத்துவ படிப்பை தொடர்ந்துகொண்டே மாதந்தோறும் ரூ.70 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான அரசு சம்பளத்தை பெற்று வந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.