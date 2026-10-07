ரூ.20,000 கோடிக்கும் மேல் இழப்பு.. திமுக ஆட்சியின் அரசாணையை திரும்ப பெற்ற தவெக அரசு...
சட்டவிரோத குவாரி அதிபர்களுக்கு சாதகமாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் தேர்தலுக்கு முன்பாக கொண்டுவரப்பட்ட 'ஒற்றை முறை முறைப்படுத்துதல்' அரசாணையை திரும்ப பெற தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுத்துள்ளதை அறப்போர் இயக்கம் வரவேற்றுள்ளது. கனிம வளத் துறையில் அரசுக்கு ரூ.20,000 கோடிக்கும் மேல் இழப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த அரசாணை அமைந்திருந்ததாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த அரசாணையை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அறப்போர் இயக்கம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. இது தொடர்பாக அமைச்சர் திரு. பிரபு அவர்களை ஜூன் 3-ஆம் தேதி நேரில் சந்தித்து மனு அளித்ததாகவும், விவசாயிகள் சார்பில் ஏபல் மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலவரத்தில், நீதிமன்ற விசாரணையின் போது இந்த அரசாணையைத் திரும்பப் பெற முடிவெடுத்துள்ளதாகத் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசின் இந்த முடிவு சரியான ஒன்று என்றும், விரைவில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அறப்போர் இயக்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. மேலும், சட்டவிரோதக் குவாரி மாபியாக்கள் திருடிய கற்களுக்கான அபராதத் தொகையை வசூலித்து அரசு கஜானாவை நிரப்ப வேண்டும் என்றும், அவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வமான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.