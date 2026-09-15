  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. reporter mani says vijay sethpathi is failed actor
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (19:00 IST)

பிக்பாஸ் தோல்வி!.. விஜய் சேதுபதி மார்கெட் போன நடிகர்!.. பிரபலம் பேட்டி!...

vijay sethupathi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (19:02 IST)
google-news
சமீபத்தில் பிக்சர்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி ‘வாய்க்கு வந்தபடி வாக்குறுதிகளை கொடுத்து விட்டு பொறுப்பும் பிரச்சனையும் வரும்போது  கேள்வி எழுப்பினால் எதிரணி மீது பழி சுமத்திவிட்டு தெறிச்சி ஓடுவது ஒரு தலைமை பண்புக்கு அழகல்ல. அது ஏமாற்று வேலை’ என பேசியிருந்தார்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் சட்டசபை போன்ற ஒரு செட்டப்பை உருவாக்கி அது தொடர்பான டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது.  அது தொடர்பாக பேசிய போதுதான் விஜய் சேதுபதி இப்படி கருத்து தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் அவர் மறைமுகமாக விஜயைத்தான் தாக்குகிறார் என விஜய் ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும் புரிந்து கொண்டார்கள். இதையடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக விஜய் சேதுபதியை அவர்கள் திட்டி வருகிறார்கள்.

ஆனால் முழுக்க முழுக்க பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடர்பாக மட்டுமே விஜய் சேதுபதி பேசினார்.. வேறு யாருடனும் தொடர்புபடுத்தி பார்க்க கூடாது என விஜய் டிவி விளக்கமளித்தது. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த மூத்த பத்திரிக்கையாளர் மணி ‘விஜய்  சேதுபதி ஒரு மார்க்கெட் போன நடிகர்..  பிக்பாஸ் சீசன் 10 செல்ப் எடுக்கவில்லை. 10 சீசன்களில் இதுதான் மோசமான சீசன்.. திமுக இருந்தபோது வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தார்.. எப்படியாவது தனது மார்க்கெட்டை காப்பாற்றிக்கொள்ள சர்ச்சையாக ஏதாவது பேச வேண்டும் என அப்படி பேசுகிறார்’ என கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கொலையில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு!.. கனிமொழி ஆவேசம்..

என் தம்பியவே திட்றீங்களா?!.. விஜய் சேதுபதிக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய சீமான்!..

என் தம்பியவே திட்றீங்களா?!.. விஜய் சேதுபதிக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய சீமான்!..சமீபத்தில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி சட்டசபை தொடர்பாக தெரிவித்த கருத்துக்கள் விஜய் ரசிகர்களையும் தவெக தொண்டர்களையும் கோபப்படுத்தியிருக்கிறது.

பிக்பாஸ் தோல்வி!.. விஜய் சேதுபதி மார்கெட் போன நடிகர்!.. பிரபலம் பேட்டி!...

பிக்பாஸ் தோல்வி!.. விஜய் சேதுபதி மார்கெட் போன நடிகர்!.. பிரபலம் பேட்டி!...சமீபத்தில் பிக்சர்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி ‘வாய்க்கு வந்தபடி வாக்குறுதிகளை கொடுத்து விட்டு பொறுப்பும் பிரச்சனையும் வரும்போது கேள்வி எழுப்பினால் எதிரணி மீது பழி சுமத்திவிட்டு தெறிச்சி ஓடுவது ஒரு தலைமை பண்புக்கு அழகல்ல. அது ஏமாற்று வேலை’ என பேசியிருந்தார்.

கொலையில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு!.. கனிமொழி ஆவேசம்..

கொலையில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு!.. கனிமொழி ஆவேசம்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் எதிர்கட்சியான திமுக தவெக ஆட்சியின் மீதும், முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மீதும் கடும் விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறது.

வீடியோ வேண்டாம்.. நிறுத்துங்க.. சென்னை நிகழ்ச்சியில் டென்ஷனான நிர்மலா சீதாராமன்..

வீடியோ வேண்டாம்.. நிறுத்துங்க.. சென்னை நிகழ்ச்சியில் டென்ஷனான நிர்மலா சீதாராமன்..மத்திய ஆளும் பாஜக ஆட்சியில் கடந்த பல வருடங்களாகவே நிதியமைச்சராக இருப்பவர் நிர்மலா சீதாராமன்.

இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது வருத்தம் தான்: மாணிக்கம் தாகூர்..

இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது வருத்தம் தான்: மாணிக்கம் தாகூர்..வரவிருக்கும் இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது ஆச்சரியமளிப்பதாகவும், இதனை தாங்கள் கனத்த இதயத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.