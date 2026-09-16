மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே முன்னேற்பாடுகள்: அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தீவிரம்..
மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது அவசியமான ஒன்றாகும். இந்நிலையில், சென்னையில் குளங்கள் மற்றும் ஏரிகளை தூர்வாரும் பணியிலும், ஆகாய தாமரைகளை அகற்றும் பணிகளிலும் புஸ்ஸி ஆனந்த் தீவிரமாக முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.
அதேசமயம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் மற்றும் ஏரல் அருகில் உள்ள பெருங்குளம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் கடந்த 10 முதல் 15 ஆண்டுகளாக எந்தவொரு குளமும், ஏரியும் தூர்வாரப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
தற்போது நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் வற்றியுள்ள சாதகமான சூழல் நிலவுவதால், உடனடியாக ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றித் தூர்வாரும் பணிகளைத் தொடங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.
மழைக் காலம் வந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளால் எந்த பயனும் இல்லை என்பதால், மழை வருமுன் முன்கூட்டியே பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. இந்நிலையில், ஸ்ரீவைகுண்டம் எம்.எல்.ஏ. வி.ஜி. சரவணன் இந்த பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்வாரா அல்லது தமிழக அரசும் தவெக தரப்பும் இதில் கவனம் செலுத்துமா என்று அப்பகுதி மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர்.
Edited by Siva